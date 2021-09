Notas da atualização 11.19 do TFT

Uma série de grandes mudanças estão ocorrendo na atualização 11.19 do Conjunto 5.5 do Teamfight Tactics que leva ao Campeonato Mundial de TFT.

Programado para ir ao ar em 22 de setembro, a atualização 11.19 é a atualização na qual o Campeontao Mundial Contestação será disputado. Grandes mudanças de balanceamento dentro da atualização do Mundial incluem um retrabalho para Draven e Tristana, junto com mudanças menores de sistema e equilíbrio.

De um fortalecimento de Escaramuçador e Abominação a Garen se tornando um campeão ofensivo do Conjunto 5.5, aqui estão as notas completas da atualização 11.19 do TFT.

Mudanças de sistema

Imagem via Riot Games

Tome of Traits está tendo um momento de acerto de contas com a equipe do TFT reduzindo a porcentagem de apareciemento de um Orbe dourado. E uma pequena mudança foi feita na Bênção Radiante.

Reduzidas as chances de surgimento do Tomo das Características em um orbe dourado em 40%.

Removido: 2 Reforjadores + 5 de ouro na Bênção Radiante.

NOVO – Partícula de toque: ao tocar no tabuleiro, pequenos brilhos de magia do TFT aparecerão na ponta dos seus dedos.

Mudanças de Característica

Imagem via Riot Games

Manter a Característica do Escaramuçador no final do jogo agora é uma opção viável, assim como executar a Abominação novamente. A característica Canhoneiro também foi fortalecida.

Escaramuçador – escalamento do Escudo com base na Vida máxima: 20/40/100% ⇒ 20/50/100%

– escalamento do Escudo com base na Vida máxima: 20/40/100% ⇒ 20/50/100% Abominação – Vida base da Monstruosidade: 900/1.400/1.900 ⇒ 900/1.500/2.000

– Vida base da Monstruosidade: 900/1.400/1.900 ⇒ 900/1.500/2.000 Abominação – Vida por Nível de Estrela da Monstruosidade: 90/140/190 ⇒ 90/150/200

– Vida por Nível de Estrela da Monstruosidade: 90/140/190 ⇒ 90/150/200 Canhoneiro – escalamento de DdA do tiro de canhão: 225/450/1.200% ⇒ 225/475/1.200%

Mudanças de Campeões

Imagem via Riot Games

Em um esforço para fazer com que Draven não precisasse de Último Sussurro como um item, o campeão do Conjunto 5.5 está recebendo um retrabalho. A unidade de caracterísitca Esquecido e Legionário irá ignorar 50 por cento da armadura de seu alvo. Tristana agora também é capaz de pular para longe dos inimigos e ganhar velocidade de ataque por um total de quatro segundos.

As estatísticas em Draven estão recebendo um enfraquecimento devido ao seu retrabalho, que ainda é um fortalecimento para o campeão do Conjunto 5.5, de acordo com Mortdog. Outras mudanças incluem um fortalecimento para Garen por meio de sua característica Vitorioso, um fortalecimento em Ashe e um ajuste de Heimerdinger que pode tornar o campeão uma opção viável para o final do jogo novamente. Karma também foi fortalecida, adicionando Vida à campeã do Conjunto 5.5.

Campeões do Conjunto 5.5 de custo um

Kled – Velocidade de Ataque de Desmontado: 70/80/100% ⇒ 70/80/110%

Leona – redução de dano de Barreira Solar: 30/50/200 ⇒ 30/40/120

Udyr – Escudo de Instinto Animal: 250/350/550 ⇒ 250/350/600

Campeões do Conjunto 5.5 de custo dois

REFORMULAÇÃO – Salto Foguete da Tristana: Tristana salta para longe dos inimigos e recebe Velocidade de Ataque por 4s.

Tristana – Alcance de Ataque: 5 ⇒ 4

Tristana – Dano de Ataque: 60 ⇒ 65

Tristana – Mana inicial: 50/125 ⇒ 60/125

Thresh – enfraquecimento de Mana máximo: 40/80 ⇒ 80/120

Sett – fragmentação de Armadura de Casca-Grossa: 20/25/30 ⇒ 20/25/40

Soraka – dano de Equinócio: 150/250/400 ⇒ 175/275/425

Campeões do Conjunto 5.5 de custo três

Ashe – Dano de Ataque: 60 ⇒ 70

Miss Fortune – fortalecimento de Mana inicial: 0/70 ⇒ 20/70

Nidalee – Velocidade de Ataque adicional de Aspecto do Puma: 30/50/75% ⇒ 30/50/70%

Riven – Dano de Ataque adicional de Lâmina da Luz: 90/100/110% ⇒ 90/100/115%

Campeões do Conjunto 5.5 de custo quatro

NOVO: Draven ignora passivamente 50% da Armadura do alvo.

Draven – Dano de Ataque: 95 ⇒ 80

Draven – dano base de Revolução do Machado: 150/225/900 ⇒ 125/200/700

Draven – escalamento de DdA do dano adicional ao contato de Revolução do Machado: 170/180/400% ⇒ 140/150/400%

Karma – Vida: 700 ⇒ 750

Karma – dano de Alma Iluminada: 230/290/850 ⇒ 230/300/850

Campeões do Conjunto 5.5 de custo cinco

Heimerdinger – fortalecimento de Mana máximo: 0/160 ⇒ 0/140

Heimerdinger – Dano de Ataque do Dragão Bebezinho: 125 ⇒ 100

Garen – dano com base na Vida perdida da característica Vitorioso depois de conseguir um abate: 50% ⇒ 60%

Mudanças de Itens

Uma grande mudança está sendo feita no Portal Zz’Rot e em sua versão Radiante, permitindo que o item provoque unidades através de um raio maior sem forçar o movimento. Ele também provoca campeões de característica Assassino quando colocado corretamente no campo de batalha. Uma mudança também foi aplicada a Lança de Hirana, fornecendo um bônus de 20 de poder de habilidade.

Lança de Hirana – NOVO Efeito Radiante: 20 de Poder de Habilidade.

Portal de Zz’Rot – alcance da provocação: 2 ⇒ 4 casas

O Portal de Zz’Rot agora consegue provocar Assassinos, se for bem posicionado, claro.

Convite de Zz’Rot – alcance da provocação: 2 ⇒ 4 casas

A Criatura do Vazio do Convite de Zz’Rot agora consegue provocar Assassinos, se o item for bem posicionado, claro.

Mudanças para Celular

Imagem via Riot Games

Uma atualização do tutorial de celular do TFT ocorrerá com a atualização 11.19. Novos jogadores de celular terão uma lista menor de campeões do Conjunto Um enquanto introduzem novas características. Este é um tutorial permanente que não será reiniciado a cada novo conjunto do TFT.

Aqui estão todas as especificações encontradas no novo tutorial.

Usa um elenco menor de Campeões do primeiro Conjunto do TFT.

Usa itens limitados.

Usa novas características, como Exemplar, que é como Nobre, mas invoca um demaciano gigante do céu no último nível.

Tem várias características e Campeões ajustados do primeiro Conjunto do TFT.

Trará de volta os dias de glória das primeiras partidas.

Correções de erro

Com o Set 5.5 chegando ao fim em breve, apenas uma correção de erro foi aplicada na atualização 11.19. O texto de clareza foi adicionado à característica Patrulheiro na dica de ferramenta do TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de setembro.