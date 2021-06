Notas da atualização 11.12 do TFT

Uma série de mudanças no sistema de Teamfight Tactics está chegando com a atualização 11.12, junto com vários marcos de características novos e mudanças de balanceamento que podem ter um grande impacto no meta.

Programado para ir ao ar em 9 de junho, a atualização 11.12 é uma grande atualização que contém uma série de mudanças importantes e o início do evento Vitral Celeste. O novo evento do TFT ocorrerá até 7 de julho, oferecendo aos jogadores ótimas recompensas por completar missões.

Mudanças de sistema que ocorrem na atualização 11.12 incluem a introdução de Arsenais adicionais, ajustes de dano de ataque crítico, fortalecimentos às Orbes de Espólio e novos marcos de características. Um total de 18 campeões estão recebendo mudanças de equilíbrio, junto com oito itens e quatro características.

De Feitissereia Urf e Arsenais adicionais a ajustes na Monstruosidade e uma revisão de LeBlanc, aqui estão todas as alterações do Conjunto Cinco do TFT ocorrendo na atualização 11.12.

Evento Vitral Celeste

O evento Vitral Celeste do Conjunto Cinco Contestação acontecerá de 15 de junho a 7 de julho às 12h e conterá um total de 15 missões. Após a conclusão de cada missão, os jogadores ganharão recompensas e ajudarão Pingu a derrotar seu gêmeo maligno.

As recompensas incluem 10 Fragmentos Estelares para as primeiras 12 missões, enquanto as últimas três conterão um Ovo de Pequena Lenda Seres Rarimágicos e dois emotes. Os ovos Vitral Celeste também estarão disponíveis na loja do TFT durante o evento, ao preço de 390 Riot Points (R$10,90 para celular). Pacotes também estarão disponíveis e os ovos podem conter qualquer Pequena Lenda desde o lançamento até Florescer Espiritual. Os jogadores também terão a chance de encontrar um ovo contendo a nova Feitissereia Urf.

Orbes de Espólio

Orbes de Espólio estão recebendo outro ajuste no Conjunto Cinco do TFT, possivelmente entregando consumíveis em orbes raras. Os consumíveis são Reforjador, Ajuda de Neeko, Removedor Magnético e Dados Viciados. Eles foram apresentados ao TFT no Conjunto 4.5 por Lanternas da Sorte (exceto Ajuda de Neeko) e também estão disponíveis nos novos Arsenais Adicionais.

A Força da Natureza e das Trevas não pode ser rolada novamente e o número de componentes descartados para todos os jogadores foi reduzido em um.

Mudanças de Arsenal

A atualização 11.12 apresenta Arsenais adicionais que podem conter consumíveis, espátulas, componentes, itens completos e emblemas de características. O Estágio 3-2 está sendo ajustado enquanto o Arsenal do Estágio 4-2 está sendo removido.

Estágio 2-2: Um componente sombrio e um componente regular.

Estágio 3-2: Um componente sombrio e um componente regular.

Estágio 4-2: Removido a partir da atualização 11.12.

Chance de arsenal adicional nos estágios 4-2, 5-2, 6-2 ou 7-2.

Os arsenais adicionais na Loja Frenética têm uma chance de aparecer nos estágios 5-2, 7-2 e 9-2. Os Arsenais normais foram “ligeiramente reorganizados”, de acordo com a Riot, devido à adição de Arsenais adicionais.

Dano de Acerto Crítico

A atualização 11.12 contém um enfraquecimento para o dano de acerto crítico no Conjunto Cinco do TFT. Devido ao domínio de itens como Manopla Adornada e Gume do Infinito no meta, a equipe de balanceamento reduziu o dano de acerto crítico de 150 para 130 por cento com o objetivo de criar mais diversidade.

Características

Um total de quatro características estão recebendo fortalecimentos e enfraquecimentos, junto com seis que estão recebendo um Marcos de Característica adicionais.

Marcos de Característica

Caçador de Dragões 6: agora concede 140 de Poder de Habilidade aos Caçadores de Dragões e 100 de Poder de Habilidade à equipe.

Encouraçado 4: aliados recebem 180 de Armadura.

Regenerador 6: Regeneradores se curam em 10% da Vida máxima por segundo e, quando estiverem com a Vida cheia, restauram 10% de Mana.

Regressado 4: Regressados ressuscitarão com 75% da Vida máxima.

Enfeitiçador 6: Enfeitiçadores têm 80 de Poder de Habilidade aumentada e recebem 8 de Poder de Habilidade adicional por conjuração, acumulando até 10 vezes.

Escaramuçador 9: Escaramuçadores recebem um escudo equivalente a 60% da Vida máxima no início de combate e 10 de Dano de Ataque adicional por segundo.

Balanceamento de características

A Abominação sofre um golpe na atualização 11.12 com ajustes na Monstruosidade, afetando como atinge as unidades da retaguarda. Os Emissários da Luz estão ganhando força enquanto jogar com Escaramuçador no início do jogo pode se tornar uma opção novamente.

Cavalaria – redução de dano: 20/30/35% ⇒ 20/25/30%

A Monstruosidade agora para de avançar após colidir contra dois alvos.

A Monstruosidade agora remove reduções de Velocidade de Ataque e efeitos de Redução de DdA ao conjurar a habilidade.

Monstruosidade – Armadura/Resistência Mágica: 40/50/60 ⇒ 40/60/75

Monstruosidade – Dano de Ataque: 100/160/220 ⇒ 90/150/200

Monstruosidade – DdA adicional: 10/16/22 ⇒ 9/15/20

Emissário da Luz – dano adicional: 10% ⇒ 12%

Redimido – Armadura/Resistência Mágica/Poder de Habilidade: 30/50/70 ⇒ 30/60/90

Escaramuçador – Escudo de Vida máxima: 20/40/60% ⇒ 25/40/60%

Mudanças de balanceamento de Campeão

Brand está tendo seu congelamento de mana aumentado na atualização 11.12 devido a um erro que fazia com que itens como Cajado do Arcanjo ou a Manopla Sacrificial fossem acionados duas vezes com Efeito Azul, apesar de conjurar apenas uma vez. O erro foi corrigido e o enfraquecimento deve evitar que o Feiticeiro seja dominante.

LeBlanc também está passando por uma série de mudanças, mudando-a para a função de utilidade pretendida e não de carregadora. Riven está sendo enfraquecida com três estrelas enquanto Jax está ganhando um fortalecimento e provavelmente entre de volta ao meta. E a habilidade de Hecarim agora irá escalar apropriadamente com seu poder de habilidade, levando a uma série de enfraquecimentos.

Campeões de custo Um

Lissandra – dano primário de 1000 Adagas: 250/300/400 ⇒ 280/330/450

Lissandra – dano secundário de 1000 Adagas: 125/150/200 ⇒ 140/165/225

Vayne – dano de Dardos de Prata: 65/90/140 ⇒ 70/100/140

Vladimir – Mana máximo: 0/85 ⇒ 0/80

Campeões de custo Dois

Brand – congelamento de Mana ao conjurar: 1s ⇒ 1,5s

Hecarim – Espírito do Pavor agora escala corretamente com Poder de Habilidade.

Hecarim – dano de Espírito do Pavor: 450/600/1200 ⇒ 250/350/500

Hecarim – cura de Espírito do Pavor: 300/400/800 ⇒ 250/350/500

LeBlanc – dano de Corrente Etérea: 200/250/500 ⇒ 100/150/250

LeBlanc – duração do atordoamento de Corrente Etérea: 2s ⇒ 1,5/2/2,5s

LeBlanc – Vida: 550 ⇒ 600

Nautilus – Dano de Ataque: 65 ⇒ 80

Nautilus – dano de Impacto da Âncora: 150/250/700 ⇒ 200/300/750

Sejuani – Dano de Ataque: 45 ⇒ 65

Thresh – Dano de Ataque: 55 ⇒ 75

Campeões de custo Três

Katarina – dano primário de Lâmina Sinistra: 200/250/450 ⇒ 200/250/420

Katarina – dano secundário de Lâmina Sinistra: 100/125/225 ⇒ 100/125/210

Riven – Dano de Ataque adicional de Lâmina da Luz: 90/100/150% ⇒ 90/100/130%

Riven – Dano de Ataque: 90 ⇒ 85

Nunu – Mana máximo: 0/70 ⇒ 0/75

Zyra – Mana máximo: 60/120 ⇒ 40/100

Zyra – dano de Pântano das Raízes: 250/350/700 ⇒ 200/325/700

Campeões de custo Quatro

Aphelios – fortalecimento de Mana máximo: 0/100 ⇒ 0/90

Jax – Velocidade de Ataque adicional de Golpe Energizado: 20/25/60% ⇒ 30/35/100%

Karma – congelamento de Mana: 1,25s ⇒ 1,5s

Karma – Mana máximo: 0/60 ⇒ 0/50

Karma – redução de Mana por conjuração: 20/20/40 ⇒ 15/15/30

Karma – dano de Alma Iluminada: 200/250/600 ⇒ 240/300/700

Vel’Koz – Velocidade de Ataque: 0,65 ⇒ 0,75

Campeões de custo Cinco

Kayle – ataques necessários para ativar a imunidade da 3ª Ascensão de Ascensão Divina: 7 ⇒ 10

Balanceamento de Itens

A Manopla Sacrificial está recebendo ajustes enquanto o Armadilha de Garra Vingativa está mudando de nome para Garra da Banshee.

Cajado do Arcanjo – multiplicador de Mana: 40% ⇒ 45%

Cajado do Arquidemônio da Imortalidade – multiplicador de Mana: 350% ⇒ 400%

Sedenta por Sangue – Roubo de Vida: 40% ⇒ 33%

Sedenta por Riscos – dano ao usuário: 33% ⇒ 25% da Vida máxima

Mão da Justiça – Dano de Ataque e de Poder de Habilidade: 40 ⇒ 45

Centelha Iônica – fragmentação de Resistência Mágica: 40% ⇒ 50%

Manopla Sacrificial – dano ao usuário: 15% da Vida máxima ⇒ 100% do Mana máximo multiplicado pelo Nível de Estrela

Vingança Titânica – dano: 25% ⇒ 20% de dano sofrido pré-mitigado

Correções de erro da atualização 11.12

A conjuração de Brand não conta duas vezes para efeitos ao conjurar (como o Cajado do Arcanjo e a Manopla Sacrificial).

O Espírito do Pavor de Hecarim agora escala corretamente com Poder de Habilidade.

Vel’Koz agora procura um novo alvo para o Raio Desintegrador de Formas de Vida se o alvo atual tornar-se inalvejável (Anjo Guardião, Regressado).

Verdadeiro ponta de lança: Pantheon agora enfrenta um novo alvo com Égide Impetuosa se o alvo atual tornar-se inalvejável (Anjo Guardião, Regressado).

Os ciclos de dano de Égide Impetuosa de Pantheon podem causar Acerto Crítico e ser esquivados corretamente.

Reconhecimento de ferro: Rell agora recebe o crédito devido por seus escudos na tabela de Escudos e Curas.

Mal pude prever seus movimentos: as unidades não perseguirão Kennen caso ele se afaste demais.

Corrigimos um bug raro dos Kindred em que o Lobo ficava travado na Ovelha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de junho.