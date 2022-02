Melhores itens TFT 6.5 para campeões Neon Nights

Os itens do Conjunto 6.5 do Teamfight Tactics desempenham um papel importante ao maximizar o poder ou resistência de um campeão em Noites de Neon em conjunto com as sinergias de característica e Aprimoramento Hextec.

Mais de 20 novos campeões e várias novas características foram adicionadas ao Noites de Neon com o lançamento do Conjunto 6.5. A única mudança de item para o lançamento do Conjunnto intermediário foi o Anjo Guardião sendo removido em troca de Limiar da Noite. Campeões que desejam itens de dano de ataque (DdA) ainda são os mais populares, mas ainda há vários campeões sólidos de poder de habilidade (PdH) do Conjunto 6.5 para equilibrar e fazer uso dessas Lágrimas e Bastões.

Os quatro melhores itens para pegar no carrossel de abertura em Noites de Neon são as Luvas, Espada, Lágrima e Bastão. Todos os melhores itens do TFT Set 6.5 são divididos de acordo com os carregadores primários de DdA e PdH, seguidos pelos carregadores secundários. À medida que o meta se ajusta ao longo de Noites de Neon, este artigo será atualizado.

Melhores itens do TFT para carregador primário do Conjunto 6.5

Imagem via Riot Games

Cada um dos principais carregadores e itens listados é para uma composição final. Os campeões são classificados por custo. Os melhores itens são listados primeiro, seguidos por itens alternativos, dependendo do meta do lobby.

Custo um

Brand : Efeito Azul, Manopla Adornada, Gume do Infinito, Rabadon e Pistola Lâminar Hextec

: Efeito Azul, Manopla Adornada, Gume do Infinito, Rabadon e Pistola Lâminar Hextec Twitch: Gume do Infinito, Último Sussurro, Furacão de Runaan e Mercúrio

Custo dois

Ashe : Último Sussurro, Gume do Infinito, Rabadon, Mata-Gigante, Sedenta por Sangue e Lâmina da Fúria de Guinsoo

: Último Sussurro, Gume do Infinito, Rabadon, Mata-Gigante, Sedenta por Sangue e Lâmina da Fúria de Guinsoo Corki : Efeito Azul, Rabadon, Pistola Lâminar Hextec, Manopla Adornada, Gume do Infinito e Mata-Gigante

: Efeito Azul, Rabadon, Pistola Lâminar Hextec, Manopla Adornada, Gume do Infinito e Mata-Gigante Rek’Sai : Rabadon, Determinação Titânica, Furacão de Runaan e Mercúrio

: Rabadon, Determinação Titânica, Furacão de Runaan e Mercúrio Syndra : Lança de Shojin, Manopla Adornada, Mata-Gigante, Gume do Infinito e Rabadon

: Lança de Shojin, Manopla Adornada, Mata-Gigante, Gume do Infinito e Rabadon Talon : Canhão Fumegante, Gume do Infinito, Mãos da Justiça, Mercúrio e Limiar da Noite

: Canhão Fumegante, Gume do Infinito, Mãos da Justiça, Mercúrio e Limiar da Noite Warwick: Faca de Statikk, Mercúrio, Determinação Titânica e Lâmina da Fúria de Guinsoo

Custos três

Cho’Gath : Colete Espinhoso, Garra do Dragão, Redenção, Placa Gargolítica e Centelha Iônica

: Colete Espinhoso, Garra do Dragão, Redenção, Placa Gargolítica e Centelha Iônica Gangplank : Sedenta por Sangue, Gume do Infinito e Último Sussurro

: Sedenta por Sangue, Gume do Infinito e Último Sussurro Gnar : Último Sussurro, Gume do Infinito, Sedenta por Sangue, Mercúrio e Mata-Gigante

: Último Sussurro, Gume do Infinito, Sedenta por Sangue, Mercúrio e Mata-Gigante Tryndamere: Gume do Infinito, Último Sussurro, Sedenta por Sangue, Mata-Gigante e Mercúrio

Custo quatro

Ahri : Efeito Azul, Rabadon, Pistola Lâminar Hextec, Manopla Adornada e Gume do Infinito

: Efeito Azul, Rabadon, Pistola Lâminar Hextec, Manopla Adornada e Gume do Infinito Draven : Gume do Infinito, Último Sussurro, Sedenta por Sangue, Mata-Gigante e Lâmina da Morte de Guinsoo

: Gume do Infinito, Último Sussurro, Sedenta por Sangue, Mata-Gigante e Lâmina da Morte de Guinsoo Irelia : Sedenta por Sangue, Gume do Infinito, Último Sussurro, Mãos da Justiça, Mercúrio e Mata-Gigante

: Sedenta por Sangue, Gume do Infinito, Último Sussurro, Mãos da Justiça, Mercúrio e Mata-Gigante Jhin : Último Sussurro, Gume do Infinito, Mata-Gigante, Mercúrio e Furacão de Runaan

: Último Sussurro, Gume do Infinito, Mata-Gigante, Mercúrio e Furacão de Runaan Renata Glasc : Morellonicon, Efeito Azul e Pistola Lâminar Hextec

: Morellonicon, Efeito Azul e Pistola Lâminar Hextec Seraphine : Lança de Shojin, Morellonomicon, Capuz da Morte de Rabadon, Faca de Statikk e Cajado do Arcanjo

: Lança de Shojin, Morellonomicon, Capuz da Morte de Rabadon, Faca de Statikk e Cajado do Arcanjo Sivir: Lâmina da Fúria de Guinsoo, Faca de Statikk, Último Sussurro, Mata-Gigante, Gume do Infinito e Mercúrio

Custo cinco

Linha de frente Jayce : Armadura de Warmog, Colete Espinhoso, Centelha Iônica e Garra do Dragão

: Armadura de Warmog, Colete Espinhoso, Centelha Iônica e Garra do Dragão Retaguarda Jayce : Último Sussurro, Gume do Infinito, Mata-Gigante e Furacão de Runaan

: Último Sussurro, Gume do Infinito, Mata-Gigante e Furacão de Runaan Jinx : Último Sussurro, Mata-Gigante, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Gume do Infinito

: Último Sussurro, Mata-Gigante, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Gume do Infinito Kai’Sa : Morellonomicon, Mata-Gigante, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Cajado do Arcanjo e Mãos da Justiça

: Morellonomicon, Mata-Gigante, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Cajado do Arcanjo e Mãos da Justiça Viktor: Efeito Azul, Manopla Adornada, Gume do Infinito, Lança de Shojin, Rabadon e Mata-Gigante

Melhores itens do TFT 6.5 para carregadores secundários

Imagem via Riot Games

Os carregadores secundários às vezes podem ser tão importantes quanto um carregador primário, enquanto a maioria dos campeões do TFT Conjunto 6.5 ajuda o carregador principal. Todos os carregadores secundários estão separadas por custo.

Custo um

Poppy : Colete Espinhoso, Garra do Dragão, Armadura de Warmog, Centelha Iônica e Redenção

: Colete Espinhoso, Garra do Dragão, Armadura de Warmog, Centelha Iônica e Redenção Camile : Colete Espinhoso, Cajado do Arcanjo, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Rabadon

: Colete Espinhoso, Cajado do Arcanjo, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Rabadon Ezreal: Gume do Infinito, Último Sussurro e Lâmina da Fúria de Guinsoo

Custo dois

Sejuani : Colete Espinhoso, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Redenção

: Colete Espinhoso, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Redenção Ekko: Morellonomicon e Coração Congelado

Custo três

Leona : Colete Espinhoso, Redenção, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Placa Gargolítica

: Colete Espinhoso, Redenção, Armadura de Warmog, Garra do Dragão e Placa Gargolítica Lucian : Lâmina da Fúria de Guinsoo, Rabadon, Efeito Azul e Arauto de Zeke

: Lâmina da Fúria de Guinsoo, Rabadon, Efeito Azul e Arauto de Zeke Malzahar : Efeito Azul, Morellonomicon, Pistola Lâminar Hextec, Lança de Shojin, Manopla Adornada e Rabadon

: Efeito Azul, Morellonomicon, Pistola Lâminar Hextec, Lança de Shojin, Manopla Adornada e Rabadon Miss Fortune : Lança de Shojin, Pistola Lâminar Hextec e Mata-Gigante

: Lança de Shojin, Pistola Lâminar Hextec e Mata-Gigante Morgana : Morellonomicon, Colete Espinhoso, Redenção, Garra do Dragão e Determinação Titânica

: Morellonomicon, Colete Espinhoso, Redenção, Garra do Dragão e Determinação Titânica Senna : Rabadon, Gume do Infinito, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Último Sussurro, Mata-Gigante e Sedenta por Sangue

: Rabadon, Gume do Infinito, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Último Sussurro, Mata-Gigante e Sedenta por Sangue Vex: Centelha Iônica, Colete Espinhoso, Redenção, Armadura de Warmog

Custo quatro

Alistar : Determinação Titânica, Centelha Iônica, Morellonomicon, Colete Espinhoso, Garra do Dragão e Redenção

: Determinação Titânica, Centelha Iônica, Morellonomicon, Colete Espinhoso, Garra do Dragão e Redenção Braum : Armadura de Warmog, Garra do Dragão, Colete Espinhoso, Placa Gargolítica e Redenção

: Armadura de Warmog, Garra do Dragão, Colete Espinhoso, Placa Gargolítica e Redenção Orianna : itens utilitários

: itens utilitários Vi: Efeito Azul, Colete Espinhoso, Armadura de Warmog, Garra do Dragão, Coração Congelado e Redenção

Custo cinco

Galio : Morellonomicon, Redenção, Colete Espinhoso e Gume do Infinito

: Morellonomicon, Redenção, Colete Espinhoso e Gume do Infinito Silco : Efeito Azul e Lança de Shojin

: Efeito Azul e Lança de Shojin Tahm Kench : Pistola Lâminar Hextec, Colete Espinhoso e Armadura de Warmog

: Pistola Lâminar Hextec, Colete Espinhoso e Armadura de Warmog Zeri: Faca de Statikk, Lâmina da Fúria de Guinsoo, Mata-Gigante, Mãos da Justiça, Gume do Infinito, Último Sussurro e Mercúrio

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.