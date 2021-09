Melhores composições no TFT 11.19 para vencer ranqueadas

Jogue com flexibilidade e suba na escada durante as semanas finais do Conjunto 5.5.

A atualização 11.19 do Teamfight Tactics abriu a porta para mais algumas composições dentro do meta.

Os jogadores que buscam subir nas ranqueadas têm uma grande variedade de composições para escolher após o lançamento da atualização 11.19. Com o lançamento do Conjunto Seis no início de novembro, os jogadores têm tempo para tirar proveito de composições como Patrulheiros, Kayle, Draven e Abominação. De acordo com os jogadores de TFT, Bunny Muffins e Wrainbash, há seis composições do mundial que valem a pena jogar durante os dias finais do meta do Conjunto 5.5.

Abominação e companhia

Imagem via Bunny Muffins

Ambos os jogadores de TFT concordam que Abominação e companhia é uma composição de nível S que contém uma boa quantidade de flexibilidade. O núcleo da composição são três campeões Abominação com três unidades Redimidas e três Regressados. Nunu deve ter um item defensivo enquanto Redenção funciona bem com Brand.

Heimerdinger e Vel’Koz são os dois principais carregadores de PdH que usam itens como Lança de Shojin, Cajado do Arcanjo, Mão da Justiça e Rabadon. A combinação de Manopla Adornada e Gume do infinito também funcionará. Fiddlesticks é o carregador secundário usando Coração Congelado, enquanto Teemo pode tomar o lugar do Fiddlesticks com um emblema de Regressado.

Patrulheiros

Imagem via Ramblinnn

Aphelios é o carregador principal dentro da composição de Patrulheiros, com Akshan tomando seu lugar ou como um carregador secundário. Apenas dois campeões com a característica Patrulheiro são necessários, já que a linha de frente tem prioridade. Quatro Cavaleiros e dois Encouraçados fornecerão defesa suficiente para manter Aphelios seguro. Uma forma alternativa é com quatro unidades Emissários da Escuridão e dois Cavaleiros, usando campeões como Rell e Sejuani, junto com Lee Sin e Diana.

Galio precisa de itens defensivos enquanto Aphelios e Akshan querem itens de DdA. Os itens de dano de ataque podem ser Lâmina da Morte, Sedenta por Sangue e Lâmina da Fúria de Guinsoo. Lança de Shojin é recomendado como um dos itens de Aphelios, mas Mão da Justiça e Último Sussurro também podem funcionar.

Itens defensivos podem ir para Galio, Rell, Volibear e Ivern. Garra do dragão e Armadura de Warmog são recomendados, junto com Redenção e Colete Espinhoso.

Sentinelas

Imagem via LeDuck

Lucian ainda é o carregador primário, com uma base de pelo menos cinco outros campeões Sentinelas. Semelhante à composição Patrulhieors, os Sentinelas precisam de uma linha de frente forte na defesa e pelo menos um campeão para proteger Lucian para que ele possa ficar forte. Bunny Muffins recomenda Rell, Galio e Nautilus na linha de frente, mas Volibear e Ivern são alternativas sólidas.

Itens sólidos em Lucian são Lâmina da Morte, Lâmina da Fúria de Guinsoo e Mão da Justiça. Sedenta por Sangue e Gume do Infinito também são utilizáveis. Senna e Rakan podem fortalecer Lucian com Arauto de Zeke, enquanto Akshan é um bom substituto para Lucian.

Draven

Imagem via Bunny Muffins

As alterações feitas em Draven melhoraram o campeão Esquecido, com quatro campeões Esquecidos e três Encouraçados. A defesa da linha de frente é a chave para manter Draven vivo por tempo suficiente enquanto Jax pode operar como um sólido carregador secundário. Outra opção inclui seis unidades Legionário, deixando espaço para os jogadores escolherem uma das três como carregadoras secundárias: Kayle, Yasuo e Riven.

Draven funciona melhor com itens de dano de ataque como Sedenta por Sangue, Lâmina da Morte e Gume do Infinito. Jax vai querer Armadilha de Garra e Galio deve ser abastecido com itens defensivos.

Kayle

Imagem via Ramblinnn

Kayle ainda é um carregadora jogável no meta do da atualização 11.19, preferindo quatro Cavaleiros, dois Encouraçados e três unidades Regressadas para proteção. Seis unidades Cavaleiros também são uma opção, de acordo com Wrainbash. Os melhores itens para Kayle incluem Lâmina da Fúria de Guinoo, Lâmina da Morte, Mata-Gigante, Sedenta por Sangue e Mão da Justiça.

Emissários da Luz/Evocadores

Imagem via Taner

Heimerdinger é o carregador principal preferido, enquanto Karma retorna ao meta como outra opção viável. Ambos os campeões querem itens de PdH, tornando mais fácil mudar para Heimerdinger e substituir Karma no campo de batalha.

Ambos os campeões querem Efeito Azul e Lança de Shojin, mas Karma também pode se beneficiar de itens como Rabadon, Mão da Justiça e o combo Manopla Adornada / Gume do Infinito. Heimerdinger pode usar esses itens priorizando Manopla Adornada e Cajado do Arcanjo sobre Rabadon e Mão da Justiça.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de setembro.