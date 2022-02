Melhores composições do TFT Conjunto 6.5 para experimentar no lançamento do Noites de Neon

Comece a vencer as ranqueadas no primeiro dia.

Um novo meta de Teamfight Tactics surgirá nos servidores ativos com o lançamento do Conjunto 6.5 Noites de Neon, então vamos mostrar cinco composições que valem a pena jogar no lançamento.

Já nos servidores ativos, o TFT Noites de Neon contém mais de 80 novos efeitos de Aprimoramentos Hextec, junto com novos campeões e características. Os carregadores de dano de ataque ainda são uma escolha popular, usando itens como Último Suspiro e Gume do Infinito. Mas os carregadores de poder de habilidade podem se manter no meta do Conjunto 6.5, usando itens como Efeito Azul, Lança de Shojin e Faca de Statikk. Unidades de suporte como Renata Glasc e Morgana podem aparecer com Morellonomicon, enquanto itens utilitários como Arauto de Zeke e Cálice do Poder podem melhorar o estado do seu tabuleiro.

O meta inicial do jogo é forte, com Mercenários ainda como prioridade máxima, já que muitas das composições mais fortes do Conjunto 6.5 contêm várias unidades de custo quatro. Hextech e Galante também são bons, ao lado de Ashe com a característica Transgressor ativo. E os Yordles ainda podem acumular ouro ou ficar entre os quatro primeiros como uma composição de rerrolagem.

Aqui estão as melhores composições do TFT Set 6.5 para jogar no lançamento de Noites de Neon.

Jhin carregador

A composição do Conjunto 6.5 para Jhin como um carregador primário contém um Atirador de Elite para combinar com Jhin, Guarda-costas ou Brutamontes na linha de frente, e Orianna para ativar Mecanizado pela velocidade, de acordo com Robinsongz. Jhin quer itens de dano de ataque como Último Suspiro e Gume do Infinito, enquanto a linha de frente Brutamontes e Guarda-costas vai querer itens defensivos.

A maioria dos campeões do Conjunto 6.5 que sinergizam com Jhin durante os estágios finais do jogo são unidades de custo quatro. Usar Mercenários durante o início do jogo pode lhe render o ouro que você precisa para conseguir esses campeões do TFT, mantendo a Miss Fortune como uma segunda Atiradora de Elite.

Braum e Leona são as unidades de linha de frente preferidas dos Guardas-costas, enquanto Sejuani e Vi são as melhores Brutamontes.

Ahri carregadora

Ahri é uma das melhores carregadoras de PdH no Conjunto 6.5, idealmente equipada com um Efeito Azul para garantir que ela esteja lançando seus orbes. Gume do Infinito e Manopla Adornada funcionam bem nela e um Cálice de Poder em uma unidade de suporte pode ajudar Ahri a causar muito dano se seu posicionamento não for muito problemático.

A melhor composição da Ahri usa Arcanista, Trangressor, Guarda-costas e Intelectual, de acordo com Maskoff758. Ahri tem as características Arcanista e Transgressor, aproveitando o poder de habilidade obtido do Arcanista e a cura/armadura/resistência mágica do Transgressor. Blitzcrank é uma unidade sólida de guarda-costas em conjunto com Braum, enquanto Zyra trabalha em dobro com as características Intelectual e Transgressor. Silco é um bom Intelectual de custo cinco para o final do jogo, mas uma Renata Glasc de duas estrelas é melhor que Silco de uma estrela.

Usar Brand como um carregador principal durante o início do jogo através da característica Galante forma um tabuleiro forte que transita bem para Ahri mais tarde.

Draven carregador

Semelhante ao Jhin, os dois melhores itens do Conjunto 6.5 em Draven são Último Suspiro e Gue do Infinito. É importante obter um Draven VIP, pois o bônus fornece alcance de ataque infinito enquanto ignora 50% da armadura de seu alvo.

Os melhores campeões Galantes de Noites de Neon para usar com Draven são Syndra e Leona, de acordo com Robinsongz. O veterano do TFT também recomenda que os jogadores coloquem pelo menos um campeão com a característica Desafiador para apoiar Draven, enquanto adicionam Zyra e Morgana pela sinergia do Transgressor.

Inovador

Os principais campeões Inovadores do Conjunto 6.5 a serem usados em uma composição de TFT no final do jogo são Ekko, Ezreal, Jayce, Seraphine e Zilean, de acordo com Wrainbash. A característica em Noites de Neon não é uma boa composição de abertura para jogar, a menos que Ezreal e Singed sejam ambos de duas estrelas, de acordo com Keima.

Os carregadores primários que se sinergizam com os cinco núcleos do Inovador incluem Seraphine, Jhin e Irelia. Jogar de Inovador permite muita flexibilidade, independentemente de você ter itens PdH ou DdA. Jayce é normalmente o carregador secundário, embora Orianna e Vi também possam funcionar.

Yordle rerrolagem

Corki e Gnar se juntaram ao esquadrão de yordles em Noites de Neon, produzindo um tabuleiro decente que pode coletar ouro durante o início do jogo ou colocar você entre os quatro primeiros com unidades-chave de três estrelas. Corki é o carregador principal, melhor equipado com itens como Efeito Azul para acelerar suas habilidades, junto com Gume do Infinito e Manopla Adornada para sinergizar com a característica Cano Duplo, de acordo com Maskof758.

Poppy e Vex mantêm a linha de frente com a maioria de seus itens defensivos sendo colocados em Vex, enquanto Gnar e outro campeão Cano Duplo fornecem uma camada adicional de proteção para sua linha de trás.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.