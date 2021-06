Melhores composições da atualização 11.12 do TFT: Draven, Yasuo e Karma subiram

Estratégias de rerrolagem no Teamfight Tactics foram deixadas de lado na 11.12, abrindo espaço para sinergias de características fortes e carregadores nos níveis oito e nove.

A atualização 11.12 enfraqueceu carregadores de rerrolagem de duas estrelas como Hecarim e LeBlanc enquanto também reduzia o dano crítico, mudando o meta do TFT para composições de final de jogo como Emanadores e composições usando traços de características. Yasuo, Draven e Karma se destacaram no meta da atualização 11.12 graças ao poder de suas características. Nocturne se tornou um dos últimos carregadores de rerrolagem de sucesso, apesar dos enfraquecimentos na característica Assassino. Varus ainda está por aí, mas não vale a pena de jogar novamente, já que Kayle é normalmente a melhor opção nos estágios finais do jogo.

A maioria dos jogadores com melhor classificação está apostando em composições de Lendários e Emanadores no nível nove depois de concluir características como Esquecido, Regressado e Regenerador nos estágios iniciais e no meio do jogo. Aqui estão as melhores composições do Conjunto Cinco do TFT para vencer na atualização 11.12 com base em dados do Meta TFT e opiniões de especialistas de jogabilidade como Wrainbash, GrandVice8 e bebe872.

Emanador / Emissários da Luz

Os campeões Emanadores sempre foram fortes. Mas com a maioria das composições de rerrolagem de três estrelas falhando em atingir a linha de chegada na atualização 11.12, Karma retomou seu lugar entre as carregadoras mais fortes do TFT. O Emanador de custo quatro teve sua trava de mana aumentado de 1,25 para 1,5 e sua redução de mana por conjuração reduzida. Isso resultou em ela não precisar mais do Efeito Azul como um item principal, de acordo com bebe872, que recomenda o uso de arcos para velocidade em conjunto com um item de defesa.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Emanador e Emissário da Luz são as duas características principais da construção. Características de suporte incluem Regressado, Lutador e Regenerador. Karma é a carregadora primária que ainda pode aparecer com itens como Manopla Adornada Sombria e Gume do Infinito, de acordo com Wrainbash. Capuz da Morte de Rabadon Sombrio também é uma opção.

Carregadores secundários são Garen Emissário da Luz e Teemo Emanador. Itens de defesa como Warmogs e Garras de Dragão são ideais para Garen, enquanto Teemo quer Mão da Justiça Sombria e Anjo Guardião. Rabadon e Manopla Adornada Sombria também são opções fortes para Teemo.

Emissários da Escuridão

Emissários da Escuridão é uma das composições mais flexíveis da atualização 11.12. A combinação de Emissários da Escuridão e Caçadores de Dragão ainda é forte, enquanto Escaramuçadores/ Místicos e Emissários da Escuridão/ Encouraçado funcionam bem também. Yasuo ainda é o carregador primário, mas não precisa mais atingir três estrelas. Os itens ideais para ele são Mão da Justiça Sombria e Anjjo Guardião. Canhão Fumegante ainda é forte, assim como o Furacão de Runaan. Usar um desses arcos para uma Lâmina da Fúria de Guinsoo em Aphelios pode ser uma opção melhor, no entanto, dependendo da meta do saguão.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Mordekaiser é o carregador secundário com quatro Caçadores de Dragão, enquanto Morgana é forte no meio do jogo com seis Emissários da Escuridão. Aphelios é uma opção alternativa se você possuir uma abundância de espadas. Riven funciona bem como uma carregadora de itens no início e no meio do jogo, mudando para Aphelios no final do jogo.

Os Escaramuçadores receberam um fortalecimento na atualização 11.12, tornando um Pantheon de três estrelas uma opção de carregador se um jogador conseguir uma boa quantidade dele dentro de sua loja. Pantheon também tem a característica Caçador de Dragão, tornando-o extremamente poderoso com quatro Caçadores de Dragão como uma unidade de três estrelas. Jax pode ser um carregarador também com a característica de três Escaramuçadores ativada, se todas as outras opções falharem.

Draven

Draven voltou ao meta do Conjunto Cinco, usando Esquecidos no meio do jogo e uma mistura de características de Contestação no final do jogo. Itens sólidos para Draven são Sedenta por Sangue (ou sua versão sombria), Gume do Infinito Sombrio e Último Sussurro. Um Mata-Gigantes também é uma opção, dependendo do número de Warmogs sendo usados ​​em outras composições dentro do lobby.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Semelhante a Yasuo Emissários da Escuridão/ Caçadores de Dragao, Mordekaiser é o carregador secundário. Diana é uma carregadora sólida que ainda usa bem o Coração Congelado enquanto também causa danos excessivos com Morellonomicon. Ryze pode usar Efeito Azul e Mão da Justiça Sombria funciona bem em Viego, com Katarina usando-a durante os estágios iniciais e no meio do jogo.

Menção honrosa: Regeneradores

Regeneradores receberam um número a mais em sua característica, aumentando para seis. Em conjunto com o enfraquecimento de dano crítico e um fortalecimento aplicado ao Cajado do Arcanjo / Arquidemônio, Regeneradores se tornou uma poderosa composição de TFT do Conjunto Cinco. A composição pode ganhar uma sequência difícil, permitindo aos jogadores acelerar seu jogo para o nove e usar unidades de final de jogo fortes.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Coloque uma Warmogs Sombria e um Cajado do Arcanjo ou sua versão Sombria em Vladimir e ele se torna praticamente invencível durante os estágios iniciais e no meio do jogo. Garen é uma adição forte durante os estágios finais do jogo com um emblema de Regenerador, agora mais fácil de encontrar com a adição de Arsenais adicionais.

Heimerdinger é um carregador secundário sólido, especialmente com duas estrelas. Lâmina da Fúria de Guinsoo acelera suas habilidades para que ele possa ultar mais cedo, enquanto Mão da justiça Sombria fornece aquele aumento de poder extra e sua cura. Teemo é outro forte campeão de final de jogo a acrescentar, ao lado de Volibear para a sinergia de dois Emanadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 11 de junho.