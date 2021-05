Melhores composições da atualização 11.11 do Conjunto Cinco Contestação do TFT

Ajustes nas mudanças de loja nos níveis seis e sete dentro da atualização 11.11 do Teamfight Tactics mudaram o meta dos carregadores de custo quatro, criando um grande número de composições capazes de chegar aos quatro primeiros nos lobbies.

A atualização 11.11 trouxe várias mudanças de sistema que redefiniram o meta no TFT. As estratégias de rerrolar voltaram graças às mudanças na loja nos níveis seis e sete, aumentando a chance de alcançar três estrelas com um campeão de dois e três de custo. Jax e Vel’Koz foram enfraquecidos, diminuindo a força das composições de Escaramuçadores e Feiticeiros, deslocando Diabólicos para o nível S.

Os experts de meta Wrainbash, GrandVice8 e BunnyMuffins concordam que as duas melhores composições da atualização 11.11 são Dracônicos com Sett carregador e Diabólicos com Teemo. Ambas as composições ganharão um lobby, mas requerem que as estrelas sejam alinhadas. Devido às mudanças na loja, os jogadores também podem escolher entre uma série de composições de menção honrosa, como Varus rerrolagem, Kayle e Abominação/ Legionário.

Aqui estão as melhores composições da atualização 11.11 do Conjunto Cinco Contestação:

Dracônico

Dracônicos desde o lançamento do Conjunto Cinco Contestação, conta com um Sett de três estrelas e seu bando de ovos de dragão em incubação para dominar o campo de batalha enquanto ganha mais ouro do que seus oponentes. Um aumento nas taxas de porcentagem para campeões de custo dois no nível seis impulsionou a composição, permitindo aos jogadores executar vários campeões de três estrelas e ainda ganhar ouro extra.

Imagem via Robinsongz Mobalytics

O único problema em comandar essa composição é que os jogadores precisam conseguir três campeões da característica no máximo até o estágio 2-6 ou correr o risco de perder muito HP nos estágios iniciais do jogo, resultando nos quatro últimos lugares.

Sett funciona melhor com itens como Sedenta e Gume do Infinito, mas também funciona bem com Luvas do Pugilista. Um terceiro item pode ser um Anjo Guardião, uma Manopla Adornada ou uma Mão da Justiça. Uma Ashe de três estrelas é uma segunda carregadora sólida, equipada com Guinsoo, Lança de Shojin e Furacão de Runaan. Outros carregadores alternativos incluem Volibear com Morellonomicon ou Teemo com Anjo Guardião e Manopla Adornada.

Diabólicos

Os diabólicos têm dominado os estágios iniciais e intermediários, junto com o TFT Loja Frenética, desde o lançamento de Conjunto Cinco Contestação. Ao contrário das composições de Dracônico, Diabólicos não é um composição de rerrolar. A força da composição dentro do meta surgiu devido aos enfraquecimentos de Escaramuçadores e Feiticeiros, fornecendo menos oposição nos estágios finais do jogo. Os jogadores vão querer fazer oito Diabólicos rápido e começar a rolar para conseguir um Teemo. Sem o lançador de cogumelos, a composição cai rapidamente e pode resultar em um oitavo lugar.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Ziggs é quem fica com os itens do Teemo, enquanto Kennen é a verdadeira estrela da composição durante os estágios iniciais e intermediários. Os melhores itens para Teemo são Anjo Guardião e Manopla Adornada. Um terceiro item pode ser um Punhal de Statikk (Faca de Statikk sombria) ou uma Lança de Shojin.

Kennen pode destruir o time adversário com dois itens principais: Morellonomicon e Anjo Guardião. Com os Escaramuçadores fora do meta, o Kennen de três estrelas se tornou mais fácil e vale a pena perseguir se a loja do TFT rolar a seu favor.

Legionário

Semelhante a Diabólico e Dracônico, as composições de Legionários requerem certos requisitos para ganhar um lobby. Ao contrário das outras duas composições, executar o Legionário oferece aos jogadores flexibilidade para que normalmente terminem nos quatro primeiros. O legionário pode ter sucesso com Yasuo, Riven ou Draven. Obter qualquer uma dos três com três estrelas conquistará o lobby com bom posicionamento e itemização adequada.

Imagem via Robinsongz Mobalytics

Draven tem sido o carregador mais popular até agora na atualização 11.11, executando dois Legionários, três Esquecido e Caçador de Dragões. Os itens principais para Draven são Sedenta por Riscos, Gume do Infinito Sacrificial. Um terceiro item sólido pode incluir Último Sussurro, Anjo Guardião ou Mata-Gigantes dependendo do lobby.

Yasuo e Riven são diferentes de Draven, mas ainda podem se sair bem em suas próprias composições. Yasuo gosta de quatro Caçadores de Dragões e Emissário da Escuridão, mas ainda pode aparecer na composição de seis Legionários de Riven. Os itens ideais em Yasuo são Canhão Fumegante e Manopla Adornada. Gume do Infinito é uma sólida escolha de terceiro item, junto com o Furacão de Runaan ou um item defensivo.

Imagem via LeDuck Mobalytics

Riven funciona melhor com itens de DdA como Sedenta por Sangue e Lâmina Mortal. O terceiro item depende do meta do lobby, variando de Furacão de Runaan a Mercúrio. Ambos os manejadores de espadas são fortes no meio do jogo, mas caem no final do jogo se forem duas estrelas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de maio.