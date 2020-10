Melhores composições da atualização 10.21 de Teamfight Tactics

A atualização 10.21 de Teamfight Tactics foi feita para sacudir o meta, mas as mudanças aplicadas a Divino e Faca de Statikk podem ter sido demais.

Uma série de mudanças importantes de balanceamento ocorreram na atualização 10.21 de TFT. A maioria dos ajustes de campeão foram menores, mas várias características e itens foram retrabalhados.

Divino era “basicamente uma característica que ninguém estava usando”, de acordo com Mortdog. Incapaz de sobreviver contra outras características no final do jogo, Divino foi retrabalhado para “remover todo o controle da grupo e ascender, recebendo 66 por cento de dano reduzido e causando 50 por cento de dano verdadeiro durante a ascensão”, e os tempos de ascensão foram ligeiramente reduzidos.

Houve também um ajuste feito no item Faca de Statikk, aumentando seu dano bônus de 85 para 175. Em conjunto com o Uivo de Warwick que atinge todos os inimigos adjacentes com “Medo” e 50 por cento do dano verdadeiro de Divino, Warwick com uma Faca de Statikk limpa o time adversário.

Erik “Tabzz” da Team Liquid criou um guia sobre como dominar com Warwick e Divino, explicando que há vários fatores que os jogadores precisam considerar para usar com sucesso essa composição na atualização 10.21 do TFT.

É importante ter um campeão Divino Escolhido com cinco unidades Divinas, deixando espaço para o Místico e o Adepto completarem a composição. Warwick precisa ter Faca de Statikk, junto com Mercúrio para garantir que “Warwick não seja desativado”. Um terceiro item pode ser uma segunda Faca de Statikk ou um item de defesa ou DdA, mas não o Canhão Fumegante porque faz Warwick uivar fora de alcance.

Conseguir itens perfeitos em Warwick e em um Escolhido Divino deve garantir um lugar entre os dois primeiros no saguão. No entanto, existem respostas para Warwick. Se você estiver usando Atiradores com uma linha de frente Vanguarda, coloque Jhin do mesmo lado de Warwick para mirar no Caçador Divino primeiro. Lutadores com Caçador é outra resposta sólida, já que os Caçadores da linha de frente desaceleram Warwick e as outras unidades Divinas, permitindo que Ashe ou Kindred eliminem Warwick.

Imagem via k3soju

Espírito Zed está passando da atualização 10.20 para uma das quatro melhores composições para jogar agora. Na análise do meta do TFT 10.21 fornecida por Wrainbash no Reddit, a composição Espírito Zed está em primeiro lugar. Zed é o carregador primário com Ahri como secundária. Os jogadores devem rolar lentamente no nível sete e tentar pegar Kayn no nível oito. Se você for capaz de atingir o nível nove, Lillia é uma boa opção a se considerar. Os itens ideais do Zed incluem Canhão Fumegante, Mercúrio e Lâmina da Fúria de Guinsoo. E Ahri precisa ter pelo menos um Anjo Guardião como um de seus itens.

Outra composição que está dominando o meta do TFT 10.21 é o Duelista. Classificado em segundo lugar por Wrainbash, Duelista é uma escolha forte que quase sempre ficará entre os quatro primeiros de um saguão. Muito parecido com Divino, porém, usar com sucesso esta composição para o jogo final depende de certos requisitos. Uma Kalista ou Yasuo Escolhido desempenha um papel importante, junto com um Shen de duas estrelas na linha de frente durante os estágios finais do jogo com um Lee Sin.

Imagem via Saintvicious

Os itens ideais para Kalista incluem Lâmina da Fúria de Guinsoo e Furacão de Runaan. O Anjo Guardião é um terceiro item sólido, já que Kalista normalmente tira pelo menos uma ou duas unidades quando ela é revivida (se posicionada corretamente). Sedenta é outra opção, proporcionando ganho de vida, assim como o Canhão Fumegante. Os jogadores devem rolar lentamente no nível cinco para conseguir um Yasuo de três estrelas e no nível sete para Kalista. Jax é um campeão altamente disputado, por causa de Divino, mas é uma unidade essencial dentro da composição Duelista.

Apesar da sensação do meta do TFT 10.21 desequilibrado devido ao poder de Divino e Warwick com Faca de Statikk, ainda há uma série de composições que valem a pena. Lutador / Ashe, também conhecido como Brawlywood, ainda é viável, assim como Veigar e Vanguarda Místico com Ahri.

Os estrategistas devem se concentrar em jogar com o tabuleiro mais forte em todos os momentos e fazer a transição quando necessário, ao mesmo tempo em que administram sua economia com sabedoria. O meta do TFT 10.21 exige correr riscos às vezes, junto com a verificação adequada para ser mais esperto que o resto do saguão. Uma atualização B provavelmente ocorrerá, possivelmente enfraquecendo Divinos ou a Faca de Statikk, por volta de 26 a 28 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de outubro.