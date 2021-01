Kayle Carrasco é uma das melhores composições do Conjunto 4,5 de TFT após atualização 11.2B

Rakan e Aurelion Sol foram enfraquecidos na atualização 11.2B de Teamfight Tactics, o que fortaleceu as composições com Kayle para o nível mais alto do jogo.

A atualização 11.2 de TFT tinha um meta pouco saudável, onde vários dos jogadores da partida forçavam composições Sabugueiro com Xayah e Rakan ou Mago com Aurelion Sol. Em 26 de janeiros os desenvolvedores lançaram a “atualização B”, que enfraquece Rakan, Aurelion Sol, Diana, Xayah e Zed. Mas isso abriu portas para várias composições com Kayle, que agora estão entre as melhores da atualização 11.2 de TFT, junto com Dizimadores e Mestres da Guerra.

As melhores composições da atualização 11.2 do Conjunto 4,5 de TFT, segundo o usuário Wrainbash no Reddit, são Lendários, Kayle, Olaf, Mestres da Guerra e Yasuo Duelista. O jogador competitivo GrandVice8 relatou resultados similares, exceto pelos Lendários. GV8 também mencionou composições como Shyvana Lutador, que ficam pouco abaixo das composições com Zed, Diana e Nasus.

Todos os campeões enfraquecidos na 11.2B ainda funcionam bem e podem vencer. Os enfraquecimentos têm como objetivo abrir a oportunidade para outras composições e impedir que os jogadores forcem as mesmas composições em toda partida. A única desvantagem para o meta do Conjunto 4,5 no momento é que algumas características estão muito fortes, mas os carregadores dependem muito de itens, então não há tanta flexibilidade, segundo o Kiting is Hard.

Kayle é uma das carregadoras que dependem de itens, mas, segundo o streamer e jogador competitivo de TFT Rayditz, há várias formas de usar a campeã. O mesmo vale para Samira ou Olaf Dizimador, Xayah Sabugueiro e Aurelion Sol Mago.

Não há mais alterações programadas para TFT até a atualização 11.3, que sai em 3 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 28 de janeiro.