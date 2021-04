Finais do Campeonato Mundial de TFT Destinos com representação regional diversa

Cinco das oito regiões do Teamfight Tactics estarão representadas nas finais do Campeonato Mundial de Destinos.

O primeiro dia do Mundial de TFT apresentou fortes apresentações de jogadores norte-americanos, europeus e chineses, com NA no topo da tabela de classificação. Os pontos foram redefinidos no segundo dia, enquanto os outros jogadores regionais do TFT respondiam aos “três grandes”.

Os quatro competidores TFT do Brasil e da América Latina foram eliminados no primeiro dia, deixando seis das oito regiões representadas durante o segundo dia do Campeonato Mundial Destinos. A China teve três jogadores restantes entre os 16 primeiros, Jaunzi, Huanmie e Kezi, todos eliminados no dia dois. A América do Norte teve quatro jogadores no top 16, mas apenas RamKev teve um desempenho bom o suficiente para chegar aos oito primeiros.

Screengrab via Riot Games

A Europa enviou seis competidores para o Mundial do TFT, com cinco avançando para o segundo dia. Três desses cinco jogadores da UE avançaram para a fase final hoje. Lallana terminou o segundo dia com 30 pontos, primeiro na classificação. Pas De Bol terminou em terceiro com 28 pontos e ZyK0o venceu o DQA da NA no desempate pela oitava vaga com 24 pontos.

Os jogadores coreanos 8LJayWalking e SCSC também tiveram um forte desempenho no segundo dia do Mundial do TFT, terminando em segundo e quinto lugar. Yatsuhashi do Japão ficou em sexto lugar. E o único representante da Oceania, Razza, somou 25 pontos para terminar em sétimo no dia.

Aqui estão os oito melhores jogadores competindo nas finais do Campeonato Mundial TFT Fates :

Screengrab via Riot Games

EU Lallana: 30 pontos

KR 8LJayWalking: 29 pontos

EU Pas De Bol: 28 pontos

NA RamKev: 26 pontos

KR SCSC: 26 pontos

JP Yatsuhashi: 25 pontos

OCE Razza: 25 pontos

EU ZyKOo: 24 pontos

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de abril.