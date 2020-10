Cultistas no APT de Teamfight Tactics recebem fortalecimento para o final do jogo

Ajustes feitos na vida de Galio e danos de ataque no APT de Teamfight Tactics podem melhorar a jogabilidade da composição do final do jogo.

Usar três e seis Cultistas no lançamento de Destinos era popular devido ao dano de ataque avassalador aplicado por Galio quando ele entra no campo de batalha. Um enfraquecimento na atualização 10.20 do TFT reduziu a vida e o DdA de Galio no efeito de três cultistas, removendo efetivamente a característica da disputa competitiva. Em um esforço para melhorar a jogabilidade de longo prazo da composição sem deixá-lo dominar o início do jogo, as mudanças nos atributos de Gailio estão sendo testados no APT, com base no nível de estrelas das unidades Cultistas que invocam o lorde demônio.

Os atributos básicos do Galio não são mais fixos no APT. Agora eles escalam, ganhando vida e DdA com base no número de Cultistas em jogo e seus níveis de estrela. Cada unidade Cultista de uma estrela é equivalente a um acúmulo. As unidades de Cultistas de duas estrelas equivalem a dois acúmulos, enquanto um campeão Escolhido e Cultistas de três estrelas valem três acúmulos. Um usuário do Reddit analisou os dados no APT em comparação com os servidores ativos, junto com o aumento da vida e DdA do Galio por acúmulo.

Três cultistas: Galio tem 1.600 de vida básico e 125 de DdA. Sua vida por acúmulo é 120 e seu DdA 10/9. Com máximo em cinco acúmulos.

Seis Cultistas: Galio tem 1.750 de vida básico e 184 de DdA. Sua vida por acúmulo é 210 e seu DdA é 22. Com máximo de 10 acúmulo.

Nove Cultistas: Galio 2.500 de vida básico e 352 de DdA. Sua vida por acúmulo é 300 e seu DdA é 48. Com máximo de 14 acúmulos para vida e 17 para DdA.

Os ajustes no Galio são um enfraquecimento para jogadores que buscam a transição para o Cultista durante o meio e o final do jogo. Mas é um fortalecimento para a característica de jogadores que procuram usar seis e nove Cultistas, buscando três estrelas como Pyke e Kalista. Jogue com um Escolhido Cultista, como Aatrox, e um Galio de 25 acúmulos terá 10.000 de vida com 1.552 de DdA.

As alterações de balanceamento feitas no APT são provisórias e estão sujeitas a alterações. Se as mudanças nos Cultistas chegarem na atualização 10.21 do TFT, em 14 de outubro, a característica pode ter uma chance de competir contra composições dominantes de final de jogo como Moonshine, Lutadores/Ashe e Duelistas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de outubro.