Confira todas as novas mecânicas do Conjunto 5,5 de TFT, Despertar dos Heróis

As mecânicas do Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics, Contestação: Despertar dos Heróis, serão renovações enormes do conjunto principal — algo nunca antes visto em atualizações intermediárias.

Com lançamento marcado para 21 de julho na atualização 11.15, o Conjunto 5,5 de TFT, Despertar dos Heróis, aumentará as chances de um Arsenal no estágio 4-2. Essa atualização removerá completamente os itens Sombrios, adicionando novos Itens Radiantes, Bênçãos Divinas e o livro Tomo dos Emblemas, escrito por Urf. Os atributos específicos ainda estão sujeitos a mudanças até o lançamento.

Confira todas as novas mecânicas do Conjunto 5,5 de TFT que você precisa conhecer.

Itens Radiantes

Chegou a hora de se despedir dos itens Sombrios. Com o Conjunto 5,5, os itens Radiantes substituirão os itens Sombrios. Esses novos itens são extremamente fortes e não têm nenhuma desvantagem — exceto o fato de você só poder equipar um deles em toda a partida. A Riot revelou hoje três itens Radiantes de TFT: Capuz da Morte de Rabadon Radiante, Mercúrio Radiante e Garra da Banshee Radiante.

Imagem via Riot Games

Capuz da Morte de Rabadon Radiante: Concede 100 de poder de habilidade adicional (incluindo componentes).

Mercúrio Radiante: O usuário ganha imunidade a controle de grupo em combate por 30s. O Efeito Radiante concede +30% de velocidade de ataque.

Garra da Banshee Radiante: No início do combate, o usuário e todos os aliados recebem um escudo que bloqueia a primeira habilidade inimiga. O Efeito Radiante concede +200 de vida para todos os aliados.

Você terá a chance de conseguir um item Radiante no estágio 3-6, através de um Arsenal com cinco opções de itens Radiantes. Itens como Mercúrio e Medalhão dos Solari de Ferro, considerados de utilidade ou dependentes do meta, terão ainda um Efeito Radiante, além da melhoria na habilidade.

Bênção Divina

Imagem via Riot Games

A Bênção Divina é uma nova mecânica do Conjunto 5,5 de TFT, ativada quando a vida do jogador ficar abaixo de 40. Um orbe de espólio de Bênção Divina, que brilha no campo de batalha, pode conter itens como componentes, ouro, uma Espátula e campeões.

O orbe de Bênção Divina foi criado como forma de ajudar os jogadores abaixo de 40 de vida, possibilitando que se recuperem no jogo e trazendo oportunidades de novas decisões.

Tomo de Emblemas

Imagem via Riot Games

Escrito pelo Urf, o Tomo de Emblemas é um espólio raro que aparece na Bênção Divina ou em um orbe dourado. Ao vender o Tomo de Emblemas, aparecerá um Arsenal contendo quatro emblemas. Se o Tomo de Emblemas aparecer em um orbe dourado, você vai precisar de um espaço na reserva para acessar seu conteúdo.

Emblemas

Imagem via Riot Games

Os itens Sombrios se foram, mas algumas das características deles continuam. Para compensar a falta de itens Sombrios e da Espátula Sombria, a equipe de design de TFT colocou os emblemas dessas características no jogo dentro dos Arsenais.

Os emblemas que não possam ser criados com a Espátula também serão adicionados aos Arsenais na atualização intermediária do Conjunto 5,5. A lista inclui Lutador, Dracônico, Emanador e Patrulheiro.

Você poderá testar as novas mecânicas do Conjunto 5,5 de TFT, Contestação: Despertar dos Heróis, no servidor do PBE a partir de 7 de julho. A atualização intermediária dos servidores ativos, a 11.15, acontecerá em 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de julho.