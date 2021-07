Itens Radiantes substituem os itens Sombrios no Conjunto 5,5 de TFT

Grandes mudanças serão feitas aos itens de Teamfight Tactics na atualização intermediária Contestação: Despertar dos Heróis.

Todos os itens Sombrios de TFT deixarão de existir com o lançamento de Contestação: Despertar dos Heróis em 21 de julho. Eles serão substituídos por itens Radiantes, versões perigosamente poderosas dos itens existentes e sem nenhuma desvantagem. Devido ao poder extremo desses itens Radiantes, você só poderá escolher um deles para usar na partida.

Ao todo, versões Radiantes de três itens foram reveladas hoje pela Riot Games: Capuz da Morte de Rabadon Radiante, Mercúrio Radiante e Garra da Banshee Radiante.

Capuz da Morte de Rabadon Radiante: Concede 100 de poder de habilidade adicional (incluindo componentes).

Mercúrio Radiante: O usuário ganha imunidade a controle de grupo em combate por 30s. O Efeito Radiante concede +30% de velocidade de ataque.

Garra da Banshee Radiante: No início do combate, o usuário e todos os aliados recebem um escudo que bloqueia a primeira habilidade inimiga. O Efeito Radiante concede +200 de vida para todos os aliados.

Todos os jogadores terão acesso a um item Radiante no estágio 3-6 através do Arsenal. Ao todo, haverá cinco itens Radiantes de TFT para escolher nesse Arsenal. Os itens considerados de utilidade ou cujo uso depende do meta terão um Efeito Radiante adicional, além da habilidade. Itens mais populares como Capuz da Morte de Rabadon não terão um Efeito Radiante adicional.

Imagens via Riot Games

Itens Radiantes podem mudar o rumo da partida e são considerados “superpoderosos” pela equipe de design de TFT. Apesar de seus níveis de poder, a variedade ainda é uma prioridade para o time. Todos os itens Radiantes serão monitorados de perto e “cuidadosamente balanceados”.

A atualização intermediária do Conjunto 5,5 chega em 21 de julho, com a atualização 11.15. Você já poderá testar as mudanças feitas a TFT em Contestação: Despertar dos Heróis no PBE a partir de 7 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de julho.