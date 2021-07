Bênção Divina do Conjunto 5,5 de TFT aumenta as chances de reviravoltas no jogo

Dê a volta por cima com essa nova bênção.

Se você estiver se dando mal nas jogadas arriscadas de Teamfight Tactics, a Bênção Divina do Conjunto 5,5, Contestação: Despertar dos Heróis, será a sua chance para dar a volta por cima.

Bênção Divina é um último recurso para se defender das sombras, segundo a Riot, e garantir que a Névoa Negra não volte nunca mais. Programada para entrar em TFT na atualização de 11.15, em 21 de julho, a Bênção Divina é um orbe de espólio dourado que aparece quando o jogador fica com menos de 40 de vida. Todos os jogadores da partida receberão os mesmos tipos de itens, que podem ser componentes, ouro, consumíveis, uma Espátula ou campeões.

Os componentes e campeões em si podem variar entre os jogadores da partida e são uma chance para aqueles que tiverem menos de 40 de vida recuperarem as forças e conseguirem a vitória. Apesar das variações, as Bênçãos Divinas de todos os jogadores terão valores equivalentes, segundo a equipe de TFT.

Imagem via Riot Games

Além da Bênção Divina, você também pode receber um livro de espólio raro escrito pelo próprio Urf, chamado Tomo de Emblemas. Mas não espere encontrá-lo em todas as partidas.

Imagem via Riot Games

O Tomo de Emblemas contém quatro emblemas em forma de Arsenal. Para acessar o Arsenal que contém esses emblemas, é preciso ter espaço na reserva para vender a obra-prima de Urf. O Tomo de Emblemas pode aparecer em uma Bênção Divina ou um orbe de espólio raro.

As mudanças de Contestação: Despertar dos Heróis para TFT ficarão disponíveis para teste no PBE a partir de 7 de julho. O Conjunto 5,5 chega aos servidores ativos com a atualização 11.15, em 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de julho.