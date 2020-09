Confira todas as características de Origens e Classes do Conjunto 4 de TFT

A Riot Games revelou a lista completa de Origens e Classes do Conjunto 4: Destinos de Teamfight Tactics.

Ao todo, são 13 Origens e 13 Classes em Destinos, 3 a mais que o Conjunto 3: Galáxias de TFT tinha no lançamento. O novo conjunto também tem a poderosa nova mecânica do Escolhido, que oferece campeões de 2 estrelas na loja.

Pode ser que as Origens e Classes listadas aqui sofram alguma alteração de balanceamento antes do lançamento oficial do Conjunto 4: Destinos de TFT, em 16 de setembro. E diversas alterações devem acontecer ao longo dos três meses antes da atualização intermediária. Todas as Origens e Classes serão atualizadas caso haja algum ajuste de balanceamento.

Da origem Cultista, que invoca o Galio Senhor Demoníaco, à classe Imperador, que envia dois lanceiros, confira todas as novas Origens e Classes do Conjunto 4: Destinos de TFT.

Origens

O Conjunto 4 tem um total de 13 origens, cada uma com sua própria habilidade, ativada quando certo número de unidades estão em jogo.

Cultista

Ao todo, 8 campeões são classificados como Cultistas: Elise, Twisted Fate, Pyke, Evelynn, Kalista, Jhin, Aatrox e Zilean. Os Cultistas invocam uma versão de Galio para o campo de batalha quando a equipe perde 50% de Vida.

3 Cultistas: Galio Tirano

6 Cultistas: Galio Senhor Demoníaco

9 Cultistas: Galio Soberano Infernal

Divino

Há 6 campeões Divinos: Wukong, Jax, Irelia, Lux, Warwick e Lee Sin. Campeões Divinos reduzem em 25% o dano sofrido e causam Dano Verdadeiro adicional quando atacam seis vezes ou ficam com menos de 50% de Vida.

2 Divinos: 20% de Dano Verdadeiro adicional

4 Divinos: 40% de Dano Verdadeiro adicional

6 Divinos: 65% de Dano Verdadeiro adicional

8 Divinos: 100% de Dano Verdadeiro adicional

Lunar

A origem Lunar contém um total de 4 campeões: Lissandra, Diana, Aphelios e Sylas. No início do combate com no mínimo 3 Lunares, o Campeão Lunar com o menor número de estrelas recebe uma estrela a mais até o fim do combate. Se todos os Campeões Lunares tiverem 3 estrelas, um deles vai aumentar para 4 estrelas.

Crepúsculo

Há, ao todo, 5 Campeões Crepúsculo: Vayne, Thresh, Riven, Cassiopeia e Lillia. Campeões Crepúsculo aumentam o Poder de Habilidade de todos os aliados e deles próprios.

2 Crepúsculo: Todos os aliados recebem 20% de Poder de Habilidade adicional

4 Crepúsculo: Todos os aliados recebem 20% de Poder de Habilidade adicional e Campeões Crepúsculo recebem um adicional de 40%

6 Crepúsculo: Todos os aliados recebem 50% de Poder de Habilidade adicional e Campeões Crepúsculo recebem um adicional de 100%

Ninja

A origem Ninja contém um total de 4 campeões: Zed, Kennen, Akali e Shen. Quando 1 ou 4 Ninjas diferentes estiverem em jogo, os Ninjas recebem Dano de Ataque e Poder de Habilidade adicionais.

1 Ninja: +45 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

4 Ninjas: +90 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

Iluminado

Existem 6 Campeões Iluminados ao todo: Nami, Fiora, Janna, Irelia, Morgana e Talon. Campeões Iluminados geram Mana adicional com 2/4/6 unidades.

2 Iluminados: 50% de Mana adicional

4 Iluminados: 75% de Mana adicional

6 Iluminados: 100% de Mana adicional

Espírito

São 4 Campeões Espírito: Teemo, Yuumi, Kindred e Ahri. Os Campeões Espírito aumentam a Velocidade de Ataque de todos os aliados com base no custo de Mana da primeira habilidade conjurada por um Espírito.

2 Espíritos: 35% do custo de Mana

4 Espíritos: 90% do custo de Mana

Sabugueiro

A origem Sabugueiro contém 7 campeões: Maokai, Hecarim, Lulu, Veigar, Nunu, Ashe e Ezreal. Campeões Sabugueiro recebem atributos adicionais a cada 2 segundos. O efeito se acumula até 5 vezes.

3 Sabugueiro: 20 de Armadura e Resistência Mágica, 5 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

6 Sabugueiro: 35 de Armadura e Resistência Mágica, 10 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

9 Sabugueiro: 60 de Armadura e Resistência Mágica, 25 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade

Mestre da Guerra

Ao todo, há 7 Campeões Mestres da Guerra: Nidalee, Garen, Javan, Vi, Xin Zhao, Katarina e Azir. Mestres da Guerra recebem Vida e Poder de Habilidade adicionais que se acumulam até 5 vezes a cada combate vitorioso de que eles participarem.

3 Mestres da Guerra: 200 de Vida e 20 de Poder de Habilidade

6 Mestres da Guerra: 400 de Vida e 40 de Poder de Habilidade

9 Mestres da Guerra: 700 de Vida e 70 de Poder de Habilidade

Exilado

Yasuo e Yone são os dois Campeões Exilados. Com apenas um no campo de batalha e nenhum aliado adjacente no início do combate, ele recebe um escudo equivalente a 50% de sua Vida máxima. Com os dois em jogo e sem aliados adjacentes no início do combate, eles recebem também 100% de Roubo de Vida.

Fortuna

Há 5 Campeões Fortuna: Tahm Kench, Annie, Jinx, Veigar e Sejuani. Com 3 ou mais Campeões Fortuna em jogo, vencer combates concede orbes adicionais. Quanto mais tempo você ficar sem receber um orbe, maior será o prêmio que recebe.

O Chefe

Sett é O Chefe, literalmente. Quando a Vida do Chefe (Sett) ficar abaixo de 40% pela primeira vez, ele sai do combate e começa a fazer abdominais. Se a Vida ficar cheia, ele voltará ao combate Motivado, convertendo seus ataques básicos e Dano de Habilidade em Dano Verdadeiro.

Cada abdominal recupera 15% de Vida e concede 20% de Velocidade de Ataque. Caso todos os aliados morram, ele voltará imediatamente ao combate.

Atormentado

Sett é O Chefe e Kayn é Atormentado. Depois de participar de 3 combates, o Campeão Atormentado Kayn recebe a opção de se transformar.

Classes

Há um total de 13 características de Classe no Conjunto 4: Destinos de TFT.

Patrono

São, ao todo, cinco campeões com a característica Patrono: Elise, Jarvan, Kennen, Riven e Azir. Os Patronos concedem escudo a eles mesmos e a aliados próximos por 8 segundos no início do combate. O escudo é mais forte em Patronos.

2 Patronos: 125 de escudo

4 Patronos: 175 de escudo

6 Patronos: 250 de escudo

Adepto

Há 3 campeões com a característica Adepto: Irelia, Shen e Yone. Os Campeões Adeptos reduzem a Velocidade de Ataque de todos os inimigos próximos em 50% por alguns segundos no início do combate.

2 Adeptos: 3 segundos

3 Adeptos: 5 segundos

4 Adeptos: 8 segundos

Mago

São 7 Campeões Magos ao todo: Nami, Twisted Fate, Annie, Lulu, Veigar, Irelia e Lillia. Magos podem conjurar sua habilidade duas vezes e têm Poder de Habilidade modificado.

3 Magos: 70% do total de Poder de Habilidade

6 Magos: 100% do total de Poder de Habilidade

9 Magos: 150% do total de Poder de Habilidade

Assassino

A característica Assassino está presente em 5 campeões: Diana, Pyke, Akali, Katarina e Talon. Assassinos saltam na retaguarda inimiga no início do combate, e suas habilidades podem causar acerto crítico. Os Assassinos também recebem Dano Crítico e Chance de Acerto Crítico adicionais.

2 Assassinos: 10% de Chance de Acerto Crítico e 10% de Dano Crítico

4 Assassinos: 25% de Chance de Acerto Crítico e 25% de Dano Crítico

6 Assassinos: 40% de Chance de Acerto Crítico e 40% de Dano Crítico

Místico

Há 4 Campeões Místicos: Fiora, Yummi, Cassiopeia e Zilean. Campeões Místicos concedem Resistência Mágica adicional a todos os aliados.

2 Místicos: 40 de Resistência Mágica adicional

4 Místicos: 100 de Resistência Mágica adicional

Lutador

A característica Lutador conta com um total de 7 campeões: Tahm Kench, Maokai, Sylas, Vi, Nunu, Warwick e Sett. Os Campeões Lutadores têm Vida máxima aumentada.

2 Lutadores: 400 de Vida máxima adicional

4 Lutadores: 700 de Vida máxima adicional

6 Lutadores: 900 de Vida máxima adicional

Vulto

Há um total de 3 Campeões Vulto: Zed, Evelynn e Kayn. Vultos se teleportam para a retaguarda inimiga no início do combate. A cada terceiro ataque, Vultos entram em furtividade e seu próximo ataque básico causa Dano Mágico adicional.

2 Vultos: 100 de Dano Mágico adicional

3 Vultos: 200 de Dano Mágico adicional

4 Vultos: 300 de Dano Mágico adicional

Ofuscante

São 5 Campeões Ofuscantes: Lissandra, Lux, Morgana, Cassiopeia e Ezreal. As habilidades de Campeões Ofuscantes reduzem o Dano de Ataque de seus alvos em 50% por alguns segundos.

2 Ofuscantes: 5 segundos

4 Ofuscantes: 10 segundos

Atirador

A característica Atirador conta com 5 campeões: Vayne, Vi, Teemo, Jinx e Jhin. Os ataques e habilidades de Atiradores ricocheteiam em inimigos próximos, causando dano reduzido com base no número de Atiradores em campo.

2 Atiradores: 1 ricochete com 70% de redução de dano

4 Atiradores: 2 ricochetes com 45% de redução de dano

6 Atiradores: 3 ricochetes com 30% de redução de dano

Duelista

Há um total de 6 Campeões Duelistas: Fiora, Yasuo, Jax, Kalista, Xin Zhao e Lee Sin. Os Duelistas se movem mais rapidamente e seus ataques concedem Velocidade de Ataque que acumula até 7 vezes.

2 Duelistas: +10% de Velocidade de Ataque por acúmulo

4 Duelistas: +20% de Velocidade de Ataque por acúmulo

6 Duelistas: +40% de Velocidade de Ataque por acúmulo

8 Duelistas: +100% de Velocidade de Ataque por acúmulo

Vanguarda

São 6 Campeões Vanguarda: Wukong, Garen, Thresh, Hecarim, Aatrox e Sejuani. Vanguardas recebem Armadura adicional dependendo da quantidade de Vanguardas em campo.

2 Vanguardas: 100 de Armadura adicional

4 Vanguardas: 200 de Armadura adicional

6 Vanguardas: 500 de Armadura adicional

Caçador

Há 4 Campeões Caçadores: Aphelios, Kindred, Ashe e Warwick. Os Caçadores atacam o inimigo com menos Vida a cada 3 segundos, causando dano adicional.

2 Caçadores: 100% de dano adicional

3 Caçadores: 150% de dano adicional

4 Caçadores: 200% de dano adicional

5 Caçadores: 250% de dano adicional

Imperador

Azir é o único Imperador. O Imperador entra em batalha com duas unidades adicionais, chamadas lanceiros, que podem se mover separadamente. Os lanceiros conjuram habilidades junto com seu general, Azir, e perdem Vida rapidamente quando ele morre.

