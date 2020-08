Mecânica do Escolhido traz campeões fortalecidos para completar as suas composições do Conjunto 4: Destinos de TFT

A Riot Games revelou hoje uma nova mecânica de Teamfight Tactics que entrará em ação junto com o Conjunto 4: Destinos. A mecânica do Escolhido muda permanentemente a forma de montar uma composição vitoriosa.

Stephen “Mortdog” Mortimer tinha dito no final de semana, sobre a mecânica do Escolhido no Conjunto 4 do TFT, que era “uma mecânica que nossos jogadores mais engajados vão amar”. O Escolhido é uma mecânica que traz um campeão 2 estrelas na loja. O campeão terá mais Vida, além de uma variedade de possíveis melhorias adicionais.

Os jogadores encontrarão “campeões Escolhidos” na loja de forma aleatória ao longo do jogo. Os campeões com a mecânica do Escolhido são unidades 2 estrelas que “custam três vezes mais do que sua versão normal de 1 estrela”, segundo a equipe de desenvolvimento de TFT, e o Escolhido “traz uma bela vantagem”.

Um campeão Escolhido pode ser de qualquer origem e qualquer classe, e contará como 2 para a característica Escolhida. O campeão recebe 200 de Vida adicional por ter a mecânica do Escolhido, além de um bônus adicional de 500 de Vida, 35% de Poder de Habilidade, 50 de Dano de Ataque ou 25% de redução no custo de Mana.

Não é uma opção, no entanto, forçar a inclusão de campeões Escolhidos na sua composição em toda partida. Conseguir um deles entre os 58 campeões já será suficientemente difícil, e buscar um específico será “quase impossível”. Também será preciso decidir se você quer um Escolhido de custo 2 ou 3 para fortalecer sua composição no início do jogo ou segurar até conseguir um de custo 4 ou 5 nos estágios mais avançados.

Ao adquirir um campeão Escolhido, ele “não aparece mais na sua loja”, o que adiciona uma camada de estratégia a mais. Caso você venda um campeão Escolhido, o que é possível, outros Escolhidos podem aparecer na sua loja. Mortdog também deu a entender que composições que dependem de unidades 3 estrelas vão continuar sendo interessantes em Destinos e, inclusive devido à nova mecânica, ainda vai compensar correr atrás deles.

Confira a mecânica do Escolhido quando o Conjunto 4: Destinos de TFT for ao ar no PBE, ou em seu lançamento oficial em 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de agosto.