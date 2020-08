Nova origem Cultista invoca Galio Senhor Demoníaco para lutar ao seu lado no Conjunto 4: Destinos de TFT

Parece que o Conjunto 4 de Teamfight Tactics terá sua própria versão de um deus antigo Lovecraftiano.

Em Destinos, haverá a nova origem Cultista, com a qual você vai poder invocar o poder do Galio Senhor Demoníaco para destruir seus inimigos. Quanto mais Cultistas você tiver, mais forte fica a sua invocação, de acordo com os desenvolvedores.

Se liga em algumas das novidades que chegarão com Teamfight Tactics: Destinos!



⚔️ Mecânica "Escolhido" – Campeões com poder extra aparecerão em sua loja

🌙 Novas Características: Lunar, Mestre da Guerra e Cultista



👇Saiba mais detalhes no link abaixo!https://t.co/Hi5JbzQbs2 pic.twitter.com/vnLCyGBTe0 — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) August 26, 2020

Enquanto as outras classes e origens fortalecem umas às outras, as unidades Cultistas só fortalecem o Galio. Com três unidades, os Cultistas ivocam o Galio Tirano. Com seis Cultistas, Galio evolui para um Senhor Demoníaco. E com o bônus de nove unidades, você invoca o Galio Soberano Infernal.

Galio Soberano Infernal surge com impressionantes 7.000 de Vida e 600 de Dano de Ataque. Ele será, no entanto, bem difícil de invocar, já que você precisa ter espaço para 9 unidades, sendo uma convertida usando um item de Espátula, ou usar 8 unidades sendo uma Escolhida. Mas o Galio Tirano já será ótimo na linha de frente, terá atordoamento em área, e só precisa de 3 Cultistas.

Os Cultistas terão o maior número de campeões entre todas as características, segundo a Riot. Elise e Twisted Fate terão custo 1, Pyke terá custo 2, Evelynn e Kalista terão custo 3 e Aatrox terá custo 4. A Riot ainda não revelou os outros dois Cultistas.

O Conjunto 4: Destinos de TFT começa em 16 de setembro, com o lançamento da atualização 10.19.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de agosto.