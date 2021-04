Confira as principais mudanças do Conjunto 5 de TFT

Haverá várias mudanças aos sistemas de Teamfight Tactics com o Conjunto Cinco, Contestação, desde o enfraquecimento de alguns componentes até a atualização de itens e a nova loja Arsenal.

Com lançamento no PBE marcado para 14 de abril, o Conjunto Cinco de TFT encarna uma batalha entre o bem e o mal. A Névoa Negra invadiu o jogo, corrompendo campeões, características e itens. Todos os itens e componentes terão uma aparência diferente, usando o novo estilo de ícones do LoL. O Carrossel também será diferente do usado em Destinos, enfatizando visualmente o tema de Ordem e Caos que será central em TFT: Contestação.

Ao todo, três componentes serão inicialmente enfraquecidos com a chegada do Conjunto Cinco no PBE, antes do lançamento oficial.

Arco Recurvo: passa a conceder +10 de Velocidade de Ataque (era +15)

Cinto do Gigante: passa a conceder +150 de Vida (era +200)

Espada G.p.C.: passa a conceder +10 de Dano de Ataque (era +15)

Imagem via Riot Games

Também há quatro itens que foram atualizados.

Cajado do Arcanjo: Antes era o Eco de Luden. Cajado do Arcanjo concede ao portador Poder de Habilidade igual a 35% de sua Mana máxima a cada vez que o portador conjurar sua habilidade.

A Sedenta por Sangue: Ataques básicos curam o portador em 40% do Dano causado. Na primeira vez em que o portador ficar abaixo de 40% de Vida, ele ganhará um escudo de 40% de sua Vida máxima por cinco segundos.

Redenção: O portador irradia uma aura para os aliados em uma casa de distância, curando-os em 30% de sua Vida perdida a cada cinco segundos. Os aliados afetados por essa aura recebem 40% menos Dano de ataques em área.

Coração Congelado: A Velocidade de Ataque de inimigos em até duas casas é reduzida em 35%. Cada Coração Congelado que um campeão tiver equipado além do primeiro aumenta o raio do efeito.

O Conjunto Cinco ainda traz outra mecânica a TFT, os Itens Sombrios — versões corrompidas dos itens originais, que aumentam seu poder, mas com um preço. Há, ao todo, nove componentes sombrios, e a Espátula poderá criar 16 características diferentes. Os componentes sombrios podem ser encontrados na loja Arsenal e nos Carrosséis. Combinar um componente normal e um componente sombrio criará um Item Sombrio.

Imagem via Riot Games

Por exemplo, o Capuz da Morte de Rabadon Amaldiçoado, que pode ser feito combinando um Bastão normal e um Bastão Sombrio, concede ao portador 80% de Poder de Habilidade adicional — a versão normal do Capuz da Morte de Rabadon concede 50% de Poder de Habilidade adicional. Entretanto, o portador do Capuz Amaldiçoado também recebe uma penalidade de -25% de sua Vida máxima como custo.

O Conjunto Cinco, Contestação, será lançado nos servidores ativos em 28 de abril e no PBE em 14 de abril. As descrições e os atributos dos itens não são definitivos e estão sujeitos a mudanças até mesmo antes do lançamento oficial. A atualização do PBE pode acontecer um dia antes, em 13 de abril, segundo a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de abril.