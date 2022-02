Como usar a Renata Glasc no TFT 6.5 Noites de Neon

Fundadora e presidente das Indústrias Glasc, Renata Glasc é uma das melhores campeãs de suporte do Conjunto 6.5 Noites de Neon, envenenando um grande grupo de inimigos por um período de tempo através de sua habilidade.

Renata Glasc é uma poderosa campeã de custo quatro no TFT com as características Quimtec e Intelectual. Ela é uma unidade de suporte ideal em uma variedade de composições do Conjunto 6.5 e pode até levar os jogadores a um dos quatro primeiros lugares como carregadora principal através do bônus máximo de Intelectual. A sinergia de Renata com Silco é incomparável durante o final do jogo e sua habilidade pode derreter o time adversário quando posicionada e jogada corretamente.

Sua habilidade é um feitiço em área que atinge o maior grupo de inimigos próximos, envenenando-os por um total de 15 segundos. Campeões pegos pela habilidade de Renta perdem velocidade de ataque e recebem dano mágico a cada segundo. O veneno de sua habilidade pode acumular, derretendo lentamente a equipe do oponente. Caso Renata morra antes do término da duração de sua habilidade, o veneno é removido dos inimigos afetados, mas sua lentidão de velocidade de ataque permanece pelos 15 segundos completos.

Renata Glasc é principalmente uma campeã de suporte no Conjunto 6.5 por meio de suas características Intelectual e Quimtec. A característica Intelectual aumenta a mana do seu time a cada dois segundos com 2/4/6 intelectuais, levando Renata e outros campeões Intelectuais a usarem suas habilidades mais rápidamente. Os campeões intelectuais no Conjunto 6.5 são Kassadin, Syndra, Zyra, Renata Glasc e Silco.

Melhores itens para Renata Glasc

Morellonomicon é de longe o melhor item da baronesa de custo quatro. Pistola Lâminar Hextec pode fornecer cura enquanto aumenta o dano de ataque e o poder de habilidade de Renata. Dependendo do número de campeões Intelectuais em sua composição, Efeito Azul ajuda Renata a usar sua habilidade com mais frequência, pois sua mana é 0/60. E o Cálice do Poder é um item utilitário sólido, dependendo da composição que você está jogando.

Melhores composições para usar com a Renata Glasc

Renata Glasc se encaixa em uma variedade de composições do TFT Noites de Neon como uma segunda campeã Intelectual e é extremamente forte se ela aparecer em sua loja durante o meio do jogo. O posicionamento é importante, garantindo que ela atinja o maior grupo de inimigos. E colocá-la na frente de Silco aumenta seu poder, mas pode sair pela culatra se a batalha for longa.

Lendários

Imagem via Robinsongz

Brutamontes

Imagem via LeDuck

As estatísticas e habilidades dos campeões associadas à Renata Glasc, junto com as estatísticas das características, estão sujeitas a alterações ao longo do TFT Conjunto 6.5.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.