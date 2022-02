Como jogar com Tryndamere no Conjunto 6.5 do TFT Noites de Neon

Visto pela última vez no Conjunto 4.5 de Teamfight Tactics, Tryndamere retornou ao 6.5 Noites de Neon com sua habilidade Corte Giratório, abrindo caminho até a retaguarda enquanto prepara o terreno para terminar entre os quatro primeiros.

Tryndamere tem as características Quimtec e Desafiante, fornecendo várias composições para o carregador de custo quatro brilhar. Tryndamere é um carregador da linha de frente que usa sua habilidade, Corte Giratório, para atingir os carregadores da linha de trás antes que eles possam usar habilidades enquanto causa dano em todas as unidades em seu caminho.

Corte Giratório faz com que Tryndamere cause 150% de seu dano de ataque aos inimigos em seu caminho enquanto gira. Depois de girar, seus próximos três ataques causam 20% mais dano. Como sua habilidade causa uma porcentagem de seu dano de ataque, os melhores itens para Tryndamere são Gume do Infinito, Sedenta por Sangue e Último Sussurro. Dependendo da quantidade de efeitos de controle de grupo em um lobby, os jogadores devem considerar o uso de Mercúrio em Tryndamere. Mata-Gigantes e Lâmina da Fúria de Guinsoo também são bons itens secundários para equipar no carregador de custo quatro.

Tryndamere pode ser um carregador secundário três estrelas, ao lado de Warwick, dentro da composição rerrolagem Quimtec ou um carregador primário na compilação de quatro Desafiantes que usa Vi como carregadora secundária. Os melhores itens de Tryndamere para ambas as composições são Sedenta por Sangue, Gume do Infinito e Último Sussurro.

Imagem via Bunny Muffins

Os jogadores vão querer posicionar Tryndamere no lado esquerdo ou direito na primeira linha de casas. Ele também pode mover uma ou duas casas para não ser atingido por um Zéfiro ou Manto da Imobilidade. Os carregadores inimigos mais fortes devem estar do lado oposto ao Tryndamere, com a esperança de que seu Corte Giratório atravesse os tanques da linha de frente e seus próximos três ataques fortalecidos atinjam um carregador da linha de trás do inimigo.

Imagem via LeDuck

A composição de rerrolagem de Quimtec com Tryndamere e Warwick deve preferencialmente usar cinco unidades Quimtec, junto com quatro unidades Brutamontes. As características de sinergia dentro da composição são Desafiante e Defensor. Os jogadores vão querer seguir um padrão de subir de nível para o nível sete antes de procurar Tryndamere três estrelas. Também há flexibilidade nisso se conseguir um Warwick de três estrelas antes do nível sete for uma opção viável.

Imagem via Robinsongz

Dentro das quatro versões de rerrolagem Quimtec com Tryndamere, Warwick está mais pela sinergia com Desafiante. Os jogadores vão querer atingir o nível sete antes de procurar Tryndamere de três estrelas enquanto colocam Vi como uma carregadora secundária com itens defensivos e até Efeito Azul, já que ela causa uma quantidade decente de dano e tem uma mana inicial de 0/40. E Mecanizado é uma característica de sinergia sólida dentro das composições com Desafiante, Brutamontes e Quimtec, uma vez que a característica também aumenta a velocidade de ataque.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.