Classificações e destaques do Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias

Um total de 16 jogadores do Teamfight Tactics de todo o mundo estão competindo pelo primeiro título mundial e uma parte do prêmio de US$ 200.000 no Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias.

As rodadas semifinal e final do Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias acontecerão ao longo de dois dias, 3 e 4 de setembro. Um total de oito finais de qualificação regionais foram realizadas nas últimas semanas, nas quais um total de 16 jogadores ganharam um local para competir no Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias.

Shoemaker

Mismatched Socks

Hazte

Voltariux

ITZ Slooper

Achen

Juanzi

Alphago

KC Doouble61

Lev D TrotskiJ

Panda

Bobae

Adastra

Cupidtas

Calcifer

Oubo

Semifinais

As semifinais do Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias apresentaram cinco rodadas de jogo com os 16 jogadores divididos em duas salas. Os jogadores tinham o objetivo de tentar terminar entre os quatro primeiros por rodada, já que os quatro jogadores com mais pontos na conclusão de cinco rodadas em cada sala avançaram para as finais. Um resumo do formato semifinal pode ser encontrado aqui.

Sala Um

Screengrab via Riot Twitch

Primeira rodada

Voltariux teve um início de jogo sólido com Piratas Espaciais/Vanguarda, ficando no topo da sala um até o estágio 4-6. Achen também teve um início decente, com foco em Estrelas Negras, apesar das múltiplas oportunidades de transição para Mecha.

Indo para o estágio seis, havia quatro jogadores restantes: Shoemaker (Cibernéticos), Voltariux (Vanguarda/Estrela Negra), Achen e Hazte. Voltariux conquistou a primeira vitória do dia.

Segundo round

Superdensa foi a Galáxia para o segundo jogo. Hazte assumiu a liderança no início de Rebeldes/Infiltradores enquanto fazia a transição para seis Rebeldes/Demolidores. Voltariux também estava no topo com Lutadores/ Rebeldes, junto com Lev D jogando de Cibernéticos.

Bobae assumiu a liderança no último jogo com Guardiãs Estelares, vencendo o segundo jogo sobre Hazte e Lev D.

Rodada três

O terceiro jogo apresentou a Galáxia Setor de Troca. Bobae hiper-rolou no estágio 3-1, conseguindo Illaoi de três estrelas e Kog’Maw de duas estrelas. Lev D decidiu ir com Guardiãs Estelares e Voltariux atingiu o topo da classificação da sala com um Mordekaiser de três estrelas e Astronauta/Vanguarda. Hazte também se separou da metade inferior do saguão com Mecha, enquanto Shoemaker escalou com seis Mestre das Lâminas e uma Xayah três estrelas.

Voltariux conseguiu um Teemo de três estrelas no estágio 6-4, enquanto Bobae estava preso em apenas quatro Máquinas de Combate com Illaoi, Kog’Maw, Graves e Nocturne de três estrelas. Shoemaker ficou entre os dois primeiros no terceiro jogo com Mestre das Lâminas/Shredder e Thresh com Urgot de duas estrelas no banco, derrotando Voltariux e seu Teemo três estrelas.

Quarta Rodada

O quarto jogo contou com a Galáxia Superdensa. Hazte assumiu a liderança com Guardiãs Estelares. Voltariux (Cibernéticos) e Lev D (Astronauta/Vanguarda) também estavam no topo da sala durante o início do jogo. Shoemaker foi o primeiro eliminado e Voltariux terminou em sexto.

Achen conseguiu um Master Yi de três estrelas no último minuto com apenas 21 pontos de vida restantes, enquanto Lev D fez a transição para Astronauta/Atirador de Elite. Mas ambos não chegaram aos dois primeiros lugares. Tudo se resumia a Bobae (Estrelas Negras) e Oubo, com Bobae vencendo a quarta rodada.

Apesar de terminar em segundo lugar na quinta rodada, Oubo não teve pontos suficientes para ficar entre os quatro primeiros, junto com Calcifer.

Rodada Cinco

O Setor de Trocas foi a última Galáxia para a sala um nas semifinais. Bobae estava sentado no topo da tabela de classificação, mas se viu criando uma composição Máquina de Batalha que Shoemaker também estava tentando. E acabou terminando em oitavo, colocando-o sob risco de não avançar para a final.

Achen também estava na bolha, terminando em sétimo no quinto jogo. Oubo terminou em quarto e Lev D foi eliminado em terceiro com Cibernéticos. Tudo se resumia a Shoemaker com Máquina de Batalha e Voltariux jogando Jinx Infiltradores/Rebeldes, e Voltariux ganhou outra vitória.

Voltariux, Shoemaker, Bobae e Lev D avançam para as finais do Mundial no segundo dia.

Sala Dois

Primeiro rodada

A primeira Galáxia para a sala dois foi Superdensa. Mismatched Socks começou o primeiro jogo com Protetores/Guardiãs Estelares, disputado por Slooper, enquanto Juanzi fez um high-roll com Mecha no estágio 3-3.

Double61, Alphago (Cibernéticos), Mismatched Socks e Juanzi chegaram ao top quatro, com Double61 e Mismatched Socks sendo eliminados primeiro. Era tudo sobre o Mecha e sobre Cibernéticos com Jaunzi ganhando a primeira vitória na sala dois.

Segunda rodada

A segunda rodada foi jogada em uma Galáxia normal com Cupidtas e Juanzi (Piratas Espaciais) assumindo a liderança inicial. Panda subiu para o segundo lugar na sala jogando uma versão de Lutadores/Detonadores e Mismatched Socks ficou preso com baixa vida fazendo Guardiãs Estelares novamente.

Alphago e Double61 foram os primeiros jogadores eliminados durante o segundo jogo, enquanto Mismatched Socks terminou em quinto. Jaunzi, com seus Piratas Espaciais, e Cupidtas foram os dois últimos jogadores restantes na sala.

As batalhas finais giraram em torno do GP e Jaunzi conquistou sua segunda vitória do dia.

Rodada três

Pela primeira vez durante as semifinais, a Galáxia era a Big Bang, fornecendo uma nova rolagem gratuita a cada rodada, uma Força da Natureza no estágio três e orbs de espólio de todos as tropas e monstros.

Mismatched Socks começou o terceiro jogo com o objetivo de fazer Mestre das Lâminas. Mas ele não conseguiu encontrar um Master Yi e terminou em sétimo. Alphago liderou a sala com uma composição de Cybernéticos e Thresh com Urgot, seguido por Juanzi em segundo. Jogando Máquina de Batalha, Slooper terminou em terceiro.

Stop us if you've heard this one before: Juanzi 🇨🇳 takes game 3 with the Mech and a huge supporting cast. #TFTWorlds pic.twitter.com/PODH1wHl3H — Teamfight Tactics (@TFT) September 3, 2020

Juanzi enfrentou Alphago, vencendo sua terceira rodada consecutiva nas semifinais do Campeonato.

Quarta Rodada

O quarto jogo contou com a Galáxia Oficina de Desmanche. Apesar de três vitórias consecutivas de Juanzi, ele caiu primeiro no jogo quatro, ficando em oitavo. A quarta rodada chegou a Double61 contra Slooper em um espelho de Guardiãs Estelares, com Double61 ganhando.

Rodada Cinco

A última rodada das semifinais foi mais uma vez na Galáxia Big Bang. Mismatched Socks foi de Mestre das Lâminas pela segunda vez nas semifinais, perdendo um Master Yi até a quarta etapa.

Juanzi terminou em oitavo pela segunda rodada consecutiva, enquanto Mismatched Socks saiu do sétimo lugar ao encontrar seu Master Yi, mas não foi o suficiente, terminando em quinto lugar. Alphago acabou vencendo a quinta rodada, garantindo-lhe uma vaga na final.

Após cinco rodadas de jogo, os quatro primeiros jogadores na sala dois avançando para as finais foram Alphago, Slooper, Jaunzi e Double61.

Um total de 10 rodadas foram jogadas entre as duas salas com oito jogadores avançando para a final.

Voltariux

Shoemaker

Bobae

Lev D

Alphago

Slooper

Juanzi

Double61

Finais

O segundo dia do Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias contou com os oito primeiros competidores das semifinais. O formato foi diferente nas finais, com o objetivo de que os jogadores chegassem a 18 ou mais pontos e, então, vencessem uma das rodadas seguintes para se tornarem o campeão mundial do TFT Galáxias.

We're back with Day 2 of the TFT Galaxies Championship!



First player to place 1st with 18+ points takes home the title! Who are you rooting for? #TFTWorlds





— Teamfight Tactics (@TFT) September 4, 2020

Primeira rodada

A primeira galáxia do dia foi Oficina de Desmanche. Voltariux começou a rodada forte com Rebeldes, com vitórias consecutivas para ficar no nível oito no estágio 4-1 e dois Ecos de Luden em Ziggs. Juanzi começou na parte inferior da sala, mas subiu no final do jogo, usando Guardiãs Estelares/Protetores.

Bobae e Alphago foram os primeiros a cair, seguidos por Double61 e Slooper. Juanzi passou da oitava para as quatro primeiras posições da sala, pressionando os demais jogadores. Voltariux ficou em quarto lugar e Juanzi chegou em terceiro após cair para Lev D, que ficou em primeiro com Mestre das Lâminas/Shredder.

Segunda rodada

A Galáxia foi Big Bang para o segundo jogo, com um resultado em primeiro lugar de Lev D ou Shoemaker colocando-os na marca de 18 pontos. Cibernéticos foram altamente contestados na primeira rodada e durante o segundo jogo também, com um total de três jogadores usando a composição. Bobae optou por uma estratégia de rolagem, adquirindo quatro unidades de três estrelas no estágio 4-3 (quatro Celestiais e três Protetores).

Juanzi se viu em oitavo novamente no meio do jogo, comandando Mecha. Voltariux foi o primeiro a ser eliminado, seguido por Juanzi devido ao seu Ekko levar um Zephyr na cara. Alphago e Showmaker foram os próximos a cair, com Slooper em quarto e Lev D em terceiro.

Bobae sentou-se no topo da sala com sua nova jogada contra o Atiradores de Elite / Astronauta de Double61 com um Teemo de três estrelas. Mas não foi o suficiente para pegar primeiro. Lev D manteve sua liderança na classificação da sala, mas cinco outros jogadores poderiam atingir a marca de 18 pontos com um resultado em primeiro lugar na terceira rodada.

Rodada três

O terceiro jogo apresentou uma Galáxia Big Bang novamente com um carrossel de espátula completo para iniciar a rodada. Juanzi começou a rodada passando seu nível agressivamente até cinco no estágio 2-2, executando Cibernéticos. E Bobae criou uma Espátula Rebelde antes do segundo carrossel, com o objetivo de terminar entre os quatro primeiros na rodada.

Juanzi terminou em oitavo com Shoemaker em sétimo. Alphago foi eliminado em seguida, seguido por Bobae, apesar de seu Ziggs três estrelas e Jinx Guardiã Estelar. Double61 conseguiu um Teemo de três estrelas novamente. Lev D ficou em quarto e Voltariux terminou em terceiro. Slooper tentou acabar com o Teemo com sua composição de Máquinas de Batalha de três estrelas, mas não foi o suficiente.

Depois de vencer duas rodadas consecutivas, Double61 só precisa de mais um primeiro lugar para vencer o Mundial. Lev D também cruzou o limite de 18 pontos, o que significa que a mesma coisa se aplica a ele indo para a quarta rodada. O resto da sala, no entanto, ainda precisa atingir 18 pontos antes de entrar na disputa pelo título.

Quarta Rodada

Oficina de Desmanche foi a Galáxia do jogo quatro com Double61 rolando por Guardiãs Estelares para o título do Mundial. Apesar de ser contestado, o francês de 16 anos parecia quase imparável ao entrar na fase cinco.

Em segundo lugar, Juanzi finalmente conseguiu ultrapassar as Guardiãs Estelares de Double61 com Cibernéticos. Mas Double61 conseguiu uma Syndra de três estrelas no estágio 5-5, destruindo o resto da sala.

Voltariux então conseguiu uma Jinx três estrelas no estágio seis, jogando com Rebeldes novamente, colocando pressão adicional em Double61. Vayne e Jinx não foram capazes de vencer Syndra, no entanto, e Double61 ganhou o primeiro título do Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias.

Aqui estão as classificações finais do Campeonato Mundial de TFT Galáxias.

Primeiro: KC Double61

Segundo: Lev D Trotski

Terceiro: ITZ Slooper

Quarto: Voltariux

Quinto: Shoemaker

Sexto: Juanzi

Sétimo: Bobae

Oitavo: Alphago

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de setembro.