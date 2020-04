As 3 melhores composições do meta de Teamfight Tactics na atualização 10.8B

Para jogadores de Teamfight Tactics que procuram uma maneira de dominar o seu caminho até pelas ranqueadas, um fã tem a resposta.

O jogador de TFT, Wrainbash compilou uma lista das principais equipes usadas no meta pelos jogadores do Challenger, publicando uma planilha hoje. Com as pequenas alterações feitas na atualização 10.8, várias estrelas perderam um pouco de seu brilho. Isso permitiu que as antigas brilhassem mais uma vez, bem como alguns novos candidatos para chegar ao topo.

Aqui estão três composições mais adequadas do meta para subir nas ranqueadas do TFT na Atualização 10.8.

Brawlin ‘Blasters

Captura de tela via Mobalytics.gg

Com alguns pequenos ajustes nas características e campeões na Atualização 10.8, o Brawlin ‘Blasters faz seu retorno à Convergência como uma equipe dominante. O conceito por trás dessa composição é simples, carregadores atrás, tanques na frente.

O ex-profissional de League of Legends, LeDuck, sugere que Jinx e Miss Fortune sejam as carregadoras. Ao colocar Efeito Vermelho, Mata-Gigantes no Gatilho Desenfreado, os jogadores cortam a cura e causam porcentagem de dano à saúde dos tanques inimigos. E no caso de um assassino chegar até Jinx, um Anjo Guardião lhe dará uma segunda chance.

Para ajudar Jinx a ativar sua passiva mais rápido, coloque um Blitzcrank ao lado dela, que puxará um carregador e o destruirá imediatamente.

A ultimate de Miss Fortune é poderosa demais para ser esquecida. Colocar o Abraço de Seraph garantirá que a campeã a use o mais rápido possível, dando poder de habilidade extra com o Capuz da Morte de Rabadon.

Sua linha de frente será composta por Malphite, Cho’Gath, Vi e Graves. Esses tanques devem conter todas as ameaças, enquanto a sua linha de apoio as remove sem esforço.

Mech Infiltrators

Captura de tela via Mobalytics.gg

Embora Shaco tenha sido enfraquecido na atualização, o uso do Mech Infiltrator ainda é completamente viável.

O ex-profissional de League, Saintvicious, recomenda que a sua linha de frente seja o Garen Mech e destrua tudo que estiver no caminho. Para conseguir Annie, Rumble e Fizz, três estrelas, os jogadores devem buscá-los lentamente no nível seis e sete. Durante esse período, os jogadores de TFT também devem tentar elevar o nível do Shaco e da Kai’Sa, já que eles são os principais causadores de danos nessa composição.

A melhor forma de destribuir os itens seria colocar os itens de tanque no Super-Mech, como Determinação Titânica, Colete Espinhoso e Mercúrio. Isso fará com que o mech seja o mais robusto possível, capaz de aguentar a linha de frente do inimigo por tempo suficiente para atrapalhar seus carregadores.

Shaco ainda precisa de um crítico, tornando o Gume do Infinito um ótimo item. Usara uma Sedenta por Sangue e Anjo Guardião também lhe dará um pouco de sustentação adicional. E Kai’Sa precisa usar sua habilidade o mais rápido possível, reduzindo a cura de todos com um Morellonomicon. Equipá-la com um Abraço de Seraph permitirá que ela use sua habilidade mais vezes em uma luta.

Os jogadores podem completar esta composição com Kayle, Miss Fortune ou Lux nas fases posteriores de uma partida.

Kayle Carry

Captura de tela via Lolchess.gg

Embora possa ser arriscado colocar todas as suas fichas em um só lugar, Kayle definitivamente vale a pena. Ao posicionar suas unidades e usar os itens corretamente, você pode garantir que a campeã fique viva por um tempo.

O ex-profissional de League Sologesang coloca Kayle na segunda fila atrás de uma linha de frente de tanque e na frente de algumas unidades descartáveis. Colocar a Lâmina da Fúria de Guinsoo em Kayle a ajudará a aumentar a velocidade de ataque rapidamente. Combinando isso com um bônus de Temporal de quatro unidades, que fornece 35% de velocidade de ataque extra, e sua habilidade de Ascender significa que o campeão pode acabar com hordas de unidades por conta própria. E apenas no caso de uma unidade safada chegar até ela, um Anjo Guardião dará outra chance.

Como Miss Fortune também é uma Valquíria, ela e Kayle vão causar dano crítico em inimigos que estiverem abaixo de 50% de vida.

Kassadin e Thresh usarão a habilidade de Manamante para aumentar em 40% a mana do feitiço de seus alvos. Isso ganhará ainda mais tempo para Kayle subir mais rápido e destruir seus oponentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de abril.