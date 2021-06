Aqui estão todos os destaques da análise da atualização 11.12 do TFT

Outra grande atualização do Teamfight Tactics pode ocorrer no próximo Patch 11.13, visando uma série de áreas que precisam ser melhoradas.

A atualização 11.12 veio como uma atualização enorme que aplicou mudanças a características, dano de ataque crítico e campeões com poder superior/inferior. A maioria dos ajustes conseguiu cumprir os objetivos da equipe de desenvolvimento, enquanto outras áreas ainda precisam de mais trabalho, de acordo com Riot Kent e o diretor de design de jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer. A análise da atualização 11.12 cobriu alguns desses pontos, como Arsenais adicionais, revelando ainda que a prévia da atualização 11.13 pode ter sido apenas uma pequena indicação das mudanças que virão.

Enfraquecimento do dano de ataque crítico

O enfraquecimento no dano de ataque crítico foi amplamente debatido com o lançamento da atualização 11.12 do TFT. Mortdog e Kent mantêm os ajustes, mas admitem que a especificação dos danos de ataque pode ter piorado. Ao longo do Conjunto Cinco, a equipe continuará trabalhando nas questões apresentadas, como o Gume do infinito, de acordo com Kent.

Características

Uma série de marcos de características foram adicionadas na atualização 11.12, com a única característica um pouco problemática sendo quatro Regressado, de acordo com Kent. A característica Cavalaria ainda está com baixo desempenho, de acordo com Mortdog, enquanto Kent sente que as outras composições mais fortes estão aparecendo mais durante os estágios iniciais e no meio do jogo.

Mortdog alertou sobre a necessidade de fazer da Monstruosidade um tanque melhor. A equipe concorda que as mudanças em Abominação foram necessárias e “saudáveis ​​para criar contra-jogadas”. Outra característica que precisava de ajuda é o Escaramuçador, com indícios de que fortalecimentos para Jax na atualização 11.13 ajudarão a melhorar a característica como uma composição vertical.

A característica Emissário da Luz foi abordada por se tornar dominante desde seu fortalecimento na atualização 11.12, mas a equipe do TFT sente que a característica em si está em um bom lugar. Os problemas associados às composições de Emissários da Luz giram em torno de Karma e Garen, de acordo com Mortdog e Kent. Mortdog apoiou sua teoria de Emissários da Luz estar em um bom lugar ao notar que as composições de Riven não eram uma coisa no meta do 11.12, observando que é mais um problema de campeão do que de característica.

Campeões

Vários campeões na atualização 11.12 foram atingidos por alguns enfraquecimentos e retrabalhos difíceis, enquanto outros foram afetados um pouco demais. Karma foi um dos campeões que ultrapassou as expectativas, e é provável que ocorram ajustes na atualização 11.13. Os ajustes aplicados a Kayle no 11.12 eram um band-aid, de acordo com Mortdog, que disse que ela recebeu uma série de alterações na 11.13.

O retrabalho de LeBlanc foi um “mal necessário”, de acordo com Mortdog, e a equipe sente que ela está em uma boa situação agora. Outros campeões que estão em uma boa posição incluem Lissandra, Vel’Koz, Vayne e Hecarim. Mortdog deu a entender que algumas mudanças de Esquecido poderiam ocorrer na 11.13 devido ao fato de Vayne e Hecarim serem muito fortes enquanto recebiam os bônus da característica Esquecido.

Campeões que ainda estão no lado fraco e precisam de fortalecimentos incluem Jax, Aphelios e Zyra.

Itens

Mortdog e Kent disseram que fortalecer as duas versões do Cajado do Arcanjo ao mesmo tempo foi um erro que levou a algumas meta-jogadas prejudiciais em lobbies de baixa classificação no TFT. Os ajustes da Sedenta por Sangue também foram um erro, de acordo com Mortdog. Outros ajustes de balanceamento de itens como Centelha Iônica e Manopla Adornada Sombria estão em um bom lugar.

A atualização 11.13 está agendado para lançamento em 23 de junho. Os jogadores podem testar as próximas alterações de balanceamento no TFT por meio do servidor APT antes do lançamento da atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de junho.