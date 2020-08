A temporada de spoiler de Teamfight Tactics Conjunto Quatro Destinos começa na próxima semana

O designer-chefe do Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer, indicou durante sua transmissão de hoje novos conceitos que chegam ao Conjunto Quatro e quando os spoilers de Destinos para o conjunto vão começar.

O Conjunto Quatro em TFT está programado para ser lançado em 16 de setembro com a atualização 10.19. Spoilers para o próximo Conjunto de Destinos começarão em algum momento durante a semana de 24 de agosto. Mortdog se absteve de revelar muitas informações sobre o conjunto quatro de TFT hoje em stream. Mas ele soltou algumas ideias para os fãs, dizendo “os novos mapas são insanos” e cheios de “cores vibrantes”.

Os carrosséis terão mudanças ocorrendo no Conjunto Quatro Destinos que “reduzem a quantidade de variação”, de acordo com Mortdog.

“O segundo carrossel tem 80% de chance para um de cada item e um aleatório”, disse Mortdog. “Então, há uma chance de 15 por cento para um de cada item, mais uma espátula. E os últimos cinco por cento terão três espátulas e seis itens aleatórios.”

Há também um novo conjunto de mecânica que Mortdog tem certeza de que “nossos jogadores mais engajados irão adorar”. E quando questionado sobre composições de rerrolagem, Mortdog reiterou que composições assim são totalmente possíveis com 58 campeões no total no Conjunto Quatro. Ele também disse que uma nova característica e uma nova mecânica suportarão composições desse tipo.

Nenhuma mudança de classificação está programada para ocorrer no lançamento do Conjunto Quatro, mas Mortdog disse à Dot Esports que a equipe de TFT concorda que as mudanças de classificação precisam ocorrer e ainda estão em discussão para fazerem essas mudanças acontecerem. Não se sabe se os ajustes de classificação estarão prontos para entrar em vigor durante o lançamento do conjunto intermediário de Destinos.

Os jogadores profissionais de TFT darão uma olhada no Conjunto Quatro em breve, de acordo com Mortdog, com ele apresentando Destinos para eles. Os melhores jogadores que se qualificaram para competir no Galaxies Championship em 3 de setembro também poderão jogar o Conjunto Quatro por meio de uma transmissão ao vivo que ocorrerá em 5 de setembro. Mortdog fará uma transmissão especial de Destinos no APT em 6 de setembro em comemoração ao seu aniversário de streaming. Os jogadores com acesso ao APT poderão testar o Conjunto Quatro quando ele chegar ao servidor de teste no final de agosto.

O quarto conjunto de TFT está programado para ir ao ar em 16 de setembro com o lançamento em APT no fim de semana de 29 e 30 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de agosto.