A Riot planeja adicionar uma nova mecânica no conjunto intermediário 5.5 do TFT

Uma nova mecânica e modo de espectador estão chegando no Conjunto 5.5 do TFT.

O Conjunto intermediário do Teamfight Tactics Contestação apresentará uma nova mecânica, campeões e características, de acordo com o líder de produto do TFT, Green Teej.

A segunda metade de Conjunto Cinco Contestação, também conhecido como intermediário, está programado para ser lançado em 21 de julho via atualização 11.15. O conjunto intermediário incluirá um nova mecânica não especificada no momento da escrita. Semelhante a como a equipe do TFT adicionou Lanternas da Sorte no Conjunto 4.5, a nova mecânica foi projetada para criar mais variação de jogabilidade, de acordo com Teej no vídeo de atualização do Conjunto Cinco de hoje.

Os jogadores podem esperar novos campeões e características, junto com alguns retrabalhos possíveis para unidades de Contestação existentes, na atualização intermediária. É possível que novos itens também possam ser adicionados, junto com retrabalhos, dependendo dos tipos de mudanças que ocorrem no Conjunto 5.5.

Os jogadores podem esperar mudanças adicionais, como o lançamento do Observador, um modo de espectador que está prestes a ser lançado antes do Campeonato Mundial Contestação em breve. A Loja Frenética continuará durante o lançamento do conjunto intermediário, com um novo modo provavelmente sendo introduzido com o lançamento do Conjunto Seis. O conjunto 5.5 também pode incluir outro evento, semelhante ao evento Vitral Celeste.

Antes do lançamento do Conjunto 5.5, os jogadores podem comemorar o aniversário de dois anos do TFT ganhando uma pequena lenda de aniversário. As atualizações do conjunto intermediário devem ser carregadas para o servidor APT por meio da atualização 11.4 ou por volta de 8 de julho. O conjunto intermediário Conjunto 5.5 para Contestação será lançado em 21 de julho por meio da atualização 11.15.

