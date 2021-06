Quem ganhou o Minecraft Championship Pride 2021 (MCC)?

No final do primeiro MCC Pride 2021, a poeira do arco-íris baixou e um campeão foi coroado. Bem, campeões, devemos dizer.

Com alguns mapas renovados, alguns novos visuais descolados, um monte de dinheiro doado para uma boa causa e 40 criadores de conteúdo do Minecraft todos se divertindo, apenas uma única equipe ficou de pé depois de um divertido showcase do Dodgebolt.

Essa equipe, Aqua Axolotls, consiste em:

Illumina

GizzyGazza

KreekCraft

Ryguyrocky

Foi um evento difícil na maioria das rodadas, mas sempre haveria um vencedor no final. Com a vitória, a equipe receberá uma moeda especial feita exclusivamente para esta versão do Pride do MCC e, claro, o direito de se gabar eternamente.

Aqui está a classificação final do evento, levando à vitória do Aqua Axolotls em Dodgebolt. Para uma lista completa de quem estava em cada equipe, você pode verificar a lista completa de equipes aqui.

Aqua Axolotls Orange Ocelots Pink Parrots Lime Llamas Red Rabbits Purple Pandas Blue Bats Cyan Creepers Green Guardians Yellow Yaks

Agora, com o Pride 2021 fora do caminho, todos os olhos estarão no MCC 15, que deve acontecer em breve, assim como no lançamento do MCC Island, o servidor público que foi divulgado durante o MCC 14 no início do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 26 de junho.