Programação completa do Tokyo Game Show 2021

O Tokyo Game Show 2021 está rolando em uma transmissão ao vivo que, para os espectadores ocidentais, acontece ao longo de cinco dias.

Como o evento acontece durante o dia no Japão, começando pela manhã, no Brasil isso equivale ao final da noite. Será preciso ficar acordado durante a madrugada para acompanhar tudo do evento, que começou na quarta-feira, 29 de setembro, e vai até o domingo, 3 de outubro.

Relacionado: Como assistir ao Tokyo Game Show 2021

Se estiver buscando os horários do evento, lembre-se de prestar atenção ao fuso horário. A maioria das imagens de comunicação do Tokyo Game Show usa o fuso horário local do Japão. São exatamente 12 horas à frente do horário de Brasília, por exemplo.

Imagem via Tokyo Game Show

Existem várias formas diferentes de assistir ao evento deste ano, seja na Twitch, no YouTube ou em outras plataformas.

Confira o que acontece em cada dia do evento, com os horários equivalentes no Brasil:

Quarta-feira, 29 de setembro/Quinta-feira, 30 de setembro

22h BRT: Abertura do Tokyo Game Show 2021 Online

23h BRT: Keynote

0h BRT: Gamera Game

01h BRT: SNK

04h BRT: SK Telecom

05h BRT: Team Madness Game

06h BRT: Microsoft (somente em japonês)

07h BRT: Konami

08h BRT: Spike Chunsoft

09h BRT: D3PUBLISHER

10h BRT: CAPCOM

11h BRT: Izanagi Games

Quinta-feira, 30 de setembro/Sexta-feira, 1º de outubro

22h BRT Programa Oficial

23h BRT: Sense of Wonder Night 2021

04h BRT: NTT e-sports

05h BRT: Happinet

06h BRT: 505 Games

07h BRT: Square Enix

08h BRT: Bandai Namco

09h BRT: Level 5

10h BRT: Sega/Atlas

Sexta-feira, 1º de outubro/Sábado, 2 de outubro

21h BRT: Programa Oficial

22h BRT: Happinet

0h BRT: Tencent Games

02h BRT: Lilith Games

04h BRT: GungHo Online

06h BRT: Japan Game Awards: 2021

08h BRT: Koei Tecmo Games

10h BRT: Konami (somente em japonês)

11h BRT: DMM Games

Sábado, 2 de outubro/Domingo, 3 de outubro

22h BRT: Programa Oficial

23h BRT: S-Game

0h BRT: Japan Electronics College

01h BRT: Arc System Works

03h BRT: 110 Industries

04h BRT: NC

05h BRT: GungHo Online

06h BRT: Ubisoft

07h BRT: AKRacing

08h BRT: Wright Flyer Studios (somente em japonês)

09h BRT: miHoYo (somente em japonês)

10h BRT: Finger

11h BRT: Gransaga

12h BRT: Encerramento do Tokyo Game Show 2021 Online

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de setembro.