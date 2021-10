Como assistir ao Tokyo Game Show 2021

Lembre-se de prestar atenção no fuso horário.

O Tokyo Game Show deste ano já está rolando e conta com 46 programas ao longo de quatro dias — e há muitas formas de assistir à transmissão.

O evento está sendo realizado no horário local do Japão, então, ao olhar a programação, você precisa se atentar ao fuso horário para saber quando acontecem as coisas.

Embora o evento tenha começado às 10h da manhã de quinta-feira, 30 de setembro no Japão, isso significa que começou às 22h BRT da quarta-feira, 29 de setembro, no Brasil.

As transmissões de quinta-feira, 30 de setembro, e sábado, 2 de outubro, também foram marcadas para as 22h BRT. Na sexta-feira, 1º de outubro, começa às 21h BRT.

Cada dia da programação continua ao longo da madrugada no horário de Brasília, terminando entre as 11h e as 12h BRT.

Você pode ver o Tokyo Game Show nos canais oficiais da organização no YouTube, Twitch e Facebook. Também há uma transmissão especial acontecendo no Twitter.

A programação completa do evento está no site do Tokyo Game Show 2021.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 27 de setembro.