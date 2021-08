Por que DrLupo trocou a Twitch pelo YouTube?

Não é todo dia que um astro do mundo do streaming, como DrLupo, que tem 4,5 milhões de seguidores na Twitch, deixa tudo para trás e assina um contrato de exclusividade com outra plataforma, neste caso o YouTube Gaming.

Obviamente, grandes nomes como Ninja e shroud já fizeram isso em 2019 quando foram para a Mixer, plataforma de streaming da Microsoft que encerrou suas atividades em 2020. Ninja, por exemplo, tinha mais de 13 milhões de seguidores na Twitch antes de ir para a Mixer, onde conseguiu apenas três milhões de seguidores e perdia cada vez mais audiência. Ele acabou voltando para a plataforma da Amazon no ano passado, após o fim da Mixer.

É comum que as celebridades do mundo do streaming fiquem inseguras para revelar os motivos de mudanças assim, mesmo que a maior parte do público perceba que tem a ver com dinheiro. DrLupo, por outro lado, explicou com todas as letras o motivo de trocar a Twitch pelo YouTube.

“É muito importante passar tempo com a família, [assim como] reduzir a pressão, porque a saúde mental também é muito importante”, DrLupo disse em entrevista ao Washington Post, acrescentando que passou os últimos anos de sua carreira transmitindo ao vivo por 60 a 70 horas semanais, aproximadamente 10 horas por dia.

“Todo mundo vive tentando garantir o seu, né? Não é vergonha nenhuma. Não é por isso que todo mundo levanta da cama e vai trabalhar? Então, obviamente, a condição financeira que o YouTube me ofereceu vai, sem dúvidas, me trazer segurança para a vida toda. É o que todo mundo trabalha para conseguir. Por que eu diria não?”

DrLupo garante que vai continuar se dedicando ao trabalho na nova plataforma, mas que espera que a mudança permita passar mais tempo com sua família. Talvez até permita arriscar mais tipos de conteúdo, como gravar vlogs e mostrar mais aos fãs que apenas os jogos mais populares, pois jogar é algo que todos os streamers fazem.

Aos 34 anos, o streamer acredita que o YouTube tenha muito espaço para crescer e que agora ele será só mais um, em vez de ser um dos maiores. “A Twitch é, sem dúvidas, a rainha das transmissões ao vivo”, disse DrLupo. “O YouTube é enorme, mas a parte de transmissões de games é um pouco menor. O mesmo vale para o Facebook. Enquanto essas coisas vão se refinando e se consolidando, para se tornarem mais intuitivas para o público, vai importando cada vez menos a plataforma em que você transmite. É mais importante apoiar os produtores de conteúdo.”

DrLupo vai começar sua primeira transmissão ao vivo no YouTube amanhã, 31 de agosto. Você já pode seguir o canal dele e ativar as notificações para saber quando estiver ao vivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 30 de agosto.