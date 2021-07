Campeonatos de Minecraft continuam a numeração normal com o MCC 15 em 24 de julho

A Noxcrew vai continuar sua numeração padrão para o próximo campeonato de Minecraft (MCC) depois de arrecadar mais de R$1,5 milhão para organizações beneficentes no evento do Orgulho, que aconteceu no mês passado.

O MCC 15 acontecerá em 24 de julho, continuando de onde o MCC 14 parou na segunda temporada do maior evento de Minecraft.

👑 MCC 15 will take place on Saturday 24th July 👑



Now, enjoy this video from MCC 14: pic.twitter.com/yPBXM7aihQ — MC Championship (@MCChampionship_) July 5, 2021

Com recursos e mapas atualizados, maior qualidade de produção e elenco composto dos maiores produtores de conteúdo — da comunidade de Minecraft e outros —, a segunda temporada do MCC já elevou a série a outro patamar.

Como em eventos anteriores, a Noxcrew deve começar a anunciar os 10 times participantes quando o evento estiver mais próximo. Mais uma vez, os times serão compostos de quatro produtores de conteúdo e a maioria deles transmitirá sua perspectiva do campeonato na Twitch ou no YouTube.

A equipe Aqua Axolotls, com HBomb94, Smajor1995, Wisp e Solidarity, venceu o MCC14, fazendo de HBomb94 o jogador com mais vitórias na história do MCC com quatro títulos.

Muitos fãs esperam que a Noxcrew continue realizando eventos menores beneficentes ou edições alternativas do MCC entre eventos principais como o MCC 14 e o MCC 15. Com eles, outros produtores de conteúdo, possivelmente menores, têm a chance de participar e mostrar o melhor da comunidade de Minecraft ao lado de grandes nomes como TommyInnit e Technoblade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de julho.