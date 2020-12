É possível jogar Rainbow Six Siege em tela dividida?

Rainbow Six Siege é um dos atiradores táticos mais populares do mercado. Milhares de jogadores desfrutam da jogabilidade em ritmo lento e usam o dispositivo exclusivo de cada operador para derrotar o time inimigo.

Mas os jogadores só podem experimentar o Siege com seus amigos online, já que não há opção de tela dividida no momento.

Os jogadores que procuram uma experiência cooperativa local são melhores em encontrar outro jogo, já que Rainbow Six Siege não possui um modo de tela dividida. Esta foi uma escolha intencional da Ubisoft, que preferiu concentrar seus esforços na experiência multijogador cinco contra cinco.

Muitos jogadores ficaram surpresos com esta escolha, já que os jogos anteriores do Rainbow Six tinham vários modos cooperativos. Os jogadores ainda podem jogar o modo Terrorist Hunt e caçar inimigos de IA com seus amigos online, mas isso é o mais próximo da tela dividida que você conseguirá.

Apesar da falta de um modo cooperativo, Rainbow Six Siege ainda tem uma grande base de jogadores em todas as plataformas. A Ubisoft confirmou que o Siege tem mais de 60 milhões de jogadores em todas as plataformas no início deste ano e milhões de jogadores ainda fazem login regularmente com seus amigos.

O Siege tem recebido atualizações consistentes nos últimos cinco anos e um blog de desenvolvimento recente revelou que um sistema de reputação está ativo nos bastidores desde dezembro passado. O Siege ainda é uma excelente opção para jogadores em busca de uma nova experiência online, mas os jogadores cooperativos terão que procurar outro lugar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 28 de dezembro.