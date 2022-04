Rainbow Six Mobile é apresentado como título autônomo para dispositivos Android e iOS

A Ubisoft abriu as cortinas de Rainbow Six Mobile, um jogo de tiro tático de cinco contra cinco para dispositivos Android e iOS. A versão móvel do Rainbow Six Siege foi construída do zero e será um título independente, sem jogo entre plataformas.

O desenvolvedor disse que o título está em desenvolvimento há mais de três anos. Embora compartilhe a jogabilidade principal, personagens e mapas com Rainbow Six Siege, tudo foi reconstruído para otimizá-lo para dispositivos móveis.

Os jogadores podem se registrar para o próximo jogo de tiro no site da Ubisoft para obter atualizações regulares sobre seu desenvolvimento e ter a chance de jogar antes de ser lançado. O desenvolvedor também disse que fará o “primeiro de muitos testes ao vivo” nas próximas semanas para coletar feedback da comunidade e melhorar o jogo. A data de lançamento do jogo ainda não foi divulgada.

“Colocamos muito trabalho para adaptar a experiência de Siege para dispositivos móveis”, disse a Ubisoft em um post no blog. “Isso inclui um sistema de controle de jogabilidade totalmente novo desenvolvido especificamente para dispositivos móveis e otimização extensiva da interface do usuário e apresentação visual no jogo.”

Rainbow Six Mobile compartilhará seus mapas e operadores com o Siege, mas eles foram adaptados para smartphones. Até agora, a Ubisoft revelou Bank e Border como mapas em Rainbow Six Mobile. Os operadores dos atacantes incluem Ash, Sledge, Twitch, Thermite e Hibana, enquanto os operadores de defesa são Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie e Mute.

A Ubisoft também garantiu aos fãs de Rainbow Six Siege que a versão mobile não afetará o título original. Embora a equipe de desenvolvimento do Rainbow Six Mobile opere no mesmo estúdio em Montreal, Canadá, ela é separada da equipe que trabalha em Siege.

A Ubisoft agora se junta a uma longa lista de desenvolvedores que fazem versões móveis de seus títulos premium para entrar no mercado emergente. Além de Rainbow Six Mobile, as versões móveis de Apex Legends, Rogue Company e Call of Duty: Warzone estão em diferentes estágios de desenvolvimento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de abril.