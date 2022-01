Rainbow Six Extraction terá jogo e progressão cruzados?

A mais recente entrada no expansivo universo de jogos de Tom Clancy é Rainbow Six Extraction, uma releitura cooperativa do popular título Rainbow Six Siege que coloca os operadores únicos do jogo contra um inimigo alienígena perigoso e em evolução.

Os jogadores terão acesso a 18 operadores diferentes, com a capacidade de subir de nível todos os 18 por meio de um sistema de progressão profunda que desbloqueia novos equipamentos, aumentos de estatísticas, opções de armamento e vantagens de combate.

O jogo foi lançado para PC, Xbox One Series X | S, Xbox One, PS4, PS5, Stadia e Amazon Luna em 20 de janeiro de 2022. Se você é um jogador moderno com várias plataformas, esteja interessado em ouvir sobre os recursos de plataforma cruzada chegando ao Rainbow Six Extraction.

Quais recursos de plataforma cruzada terá Rainbow Six Extraction?

Rainbow Six Extraction usa suporte completo para salvamento cruzado, então os jogadores serão capazes de jogar e progredir em qualquer plataforma e ter seu progresso salvo se jogarem em uma plataforma diferente. Cada cópia do Rainbow Six Extraction também inclui um “Buddy Pass multiplataforma”, que permite ao jogador convidar dois amigos para jogar online co-op com eles por até 14 dias, mesmo que não sejam os donos do jogo.

Rainbow Six Extraction também terá jogo cruzado completo entre todas as plataformas, permitindo aos jogadores competir lado a lado entre PC, Xbox e PlayStation. No momento, Rainbow Six Siege nem mesmo tem jogo cruzado entre plataformas fora da mesma família de hardware, o que significa que os jogadores do Xbox One podem jogar contra jogadores do Xbox Series X | S, mas não contra jogadores de PlayStation ou PC.

O jogo cruzado completo chegará a Siege em algum momento no futuro. Mas se você está procurando um jogo Rainbow Six para jogar com amigos em outros consoles, então Extraction é onde você deve encontrar o que procura. Os jogadores provavelmente precisarão entrar com uma conta da Ubisoft em várias plataformas para aproveitar ao máximo os recursos de plataforma cruzada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 07 de janeiro.