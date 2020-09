PUBG Mobile revela IDs de personagem das integrantes da BLACKPINK

Você pode pesquisar e encontrá-las no jogo.

Depois de quase uma semana de prévias, PUBG Mobile finalmente confirmou em 17 de setembro que faria uma colaboração com o girl group de K-pop Blackpink. E agora parece que os fãs poderão ver as integrantes da banda no battle royale, já que suas IDs de personagem foram reveladas.

Você pode pesquisar as IDs de personagem delas em PUBG Mobile para ver suas contas e até enviar presentes. Veja as contas:

Jennie Kim

A ID de personagem de Jennie é 51009797582 e seu nome de usuário é “JenniePUBGM”.

Captura de tela via Tencent

Kim Jisoo

A ID de personagem de Jisoo é 51009780171 e seu nome de usuário é “JisooPUBGM”.

Captura de tela via Tencent

Lalisa Manoban (Lisa)

A ID de personagem de Lisa é 51009791380 e seu nome de usuário é “LisaPUBGM”.

Captura de tela via Tencent

Roseanne Park (Rosé)

A ID de personagem de Rosé é 51009801702 e seu nome de usuário é “RoséPUBGM”.

Captura de tela via Tencent

A Tencent ainda não revelou o que exatamente vai acontecer na parceria. Já que suas IDs de personagem foram reveladas publicamente, talvez os fãs possam ver uma partida com as artistas, como a Tencent fez com outras personalidades.

Além da colaboração com a Blackpink, PUBG Mobile também revelou uma parceria com o refrigerante Mountain Dew, com alguma novidade marcada para 22 de setembro. A Tencent também não confirmou o que exatamente virá da parceria. O anúncio dava a entender que máquinas de venda de Mountain Dew poderiam ser adicionadas a PUBG Mobile

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 19 de setembro.