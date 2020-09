PUBG Mobile confirma parceria com BLACKPINK

PUBG Mobile revelou hoje que fará uma parceria com o girl group de K-pop Blackpink.

A Tencent já dava a entender que a parceria aconteceria com as últimas imagens publicadas nas redes sociais de PUBG Mobile, e hoje a notícia foi confirmada. O anúncio mostra as quatro integrantes do grupo, Kim Ji-soo (Jisoo), Jennie Kim (Jennie), Roseanne Park (Rosé) e Lalisa Manoban (Lisa), sentadas em um Novo Erangel completamente rosa. Não foram revelados mais detalhes do que será, exatamente, a parceria.

Não é a primeira parceria entre o grupo e o battle royale. Em julho, a música “Playing with Fire” da Blackpink foi adicionada ao jogo. Você podia ouvir a música em alguns locais de certos mapas de PUBG Mobile. A colaboração atual deve ser muito maior, considerando a divulgação que a Tencent tem feito nos últimos dias.

No ano passado, PUBG Mobile se juntou ao DJ Alan Walker, e sua música “On My Way” tocou no jogo um dia antes de seu lançamento mundial. Walker também se apresentou na final do spring split da PUBG Mobile Club Open (PMCO) em Berlim, na Alemanha, e jogou uma partida do jogo. O DJ e o jogo colaboraram novamente na música “Live Fast”.

Devemos descobrir em breve o que esperar da colaboração entre PUBG Mobile e Blackpink.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 17 de setembro.