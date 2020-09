Imagem promocional de PUBG Mobile pode indicar colaboração com Lisa, do BLACKPINK

A conta oficial de PUBG Mobile nas redes sociais disse que havia alguém novo a caminho do jogo. Os fãs especulam se a nova imagem promocional pode ter a ver com uma colaboração com Lalisa Manoban, popularmente conhecida como Lisa, rapper tailandesa que faz parte do girl group coreano Blackpink.

A imagem mostra uma figura feminina com cabelo rosa, franja e óculos espelhados. No reflexo dos óculos, aparece o Novo Erangel. Na legenda, PUBG Mobile pediu aos jogadores que adivinhassem quem seria.

Adivinhe quem está vindo. pic.twitter.com/WXLJP94TC0 — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) September 14, 2020

É difícil distinguir feições devido à proximidade da imagem e aos óculos enormes, mas os jogadores especulam que seria uma parceria com Lisa. A personagem da imagem tem algumas semelhanças com a rapper.

We be clowns😭, but this reminds me of Lisa from Blackpink – the bangs, the pink hair. — 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗟𝗼𝘃𝗲💜🔥 (@Lpoplov68581969) September 14, 2020

Ok I think its lisa but still,gonna wait for its official announcement 🤡💕💕 @BLACKPINK pic.twitter.com/movfciMTFd — ♡~lisa (@Shwetzs_lili) September 14, 2020

Não seria uma grande surpresa se acontecesse uma parceria entre a rapper e o battle royale. Em julho, “Playing With Fire”, da Blackpink, foi adicionada ao jogo e tocava em vários locais dos mapas de PUBG Mobile.

Além disso, uma colaboração com um artista do meio da música não seria inédito para PUBG Mobile. Em março de 2019, o jogo anunciou uma colaboração com o DJ e produtor norueguês Alan Walker. Sua música “On My Way” tocou no jogo antes de ser lançada mundialmente. Alan Walker também lançou outro single em parceria com o jogo, “Live Fast”, e se apresentou na final do spring split do PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019, além de jogar algumas partidas.

Uma parceria com um jogo também não seria inédita para Lisa. A Tencent, desenvolvedora de PUBG Mobile, anunciou em 27 de junho que Lisa seria embaixadora de Brawl Stars, da Supercell.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 14 de setembro.