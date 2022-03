O evento Play Erangel 2051 de New State Mobile está recompensando 900 jogadores com recompensas emocionantes

Com algumas mudanças sendo feitas em Erangel na atualização de março recém-lançada de New State Mobile, a Krafton introduziu o evento ‘Play Erangel 2051’ para recompensar os jogadores por checarem o mapa atualizado.

O evento durará de 24 a 30 de março com dois desafios para recompensar até 900 jogadores. Os jogadores que jogarem Erangel quatro vezes por dia durante três dias durante o período do evento serão elegíveis para o Desafio Um, enquanto os que jogarem mais de cinco partidas por dia também serão elegíveis para o Desafio Dois.

No Desafio Um, 500 jogadores aleatórios serão selecionados após o término do período do evento para receber as seguintes recompensas:

50 Tokens de Passe

Dois cartões Erangel 200% BP

Caixa Aleatória de Três BPs (M)

No Desafio Dois, por outro lado, 400 jogadores aleatórios receberão as seguintes recompensas:

100 Tokens de Passe

Um Cartão de Bônus de Medalha de Frango (+dois)

Dois ingressos Royal Chest

Os jogadores podem participar de ambos os eventos e ganhar recompensas. A Krafton disse que os vencedores serão selecionados com base nas estatísticas dos jogadores no final do período do evento. As recompensas serão enviadas a partir de 7 de abril.

A atualização de março do New State Mobile (atualização 0.9.26) foi lançada na semana passada e fez algumas alterações na região sudoeste de Erangel. Foi adicionada uma nova área chamada Avanpost que está atualmente em construção e evoluirá nas próximas atualizações. Além disso, uma nova área de espólios e uma grande fábrica foram adicionadas ao Ferry Pier e à Pedreira, respectivamente.

