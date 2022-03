PUBG Mobile faz colaboração com Warframe até abril

O PUBG Mobile está hospedando um evento de colaboração com o MMORPG da Digital Extremes, Warframe, no qual os jogadores poderão ganhar skins grátis e outros itens temáticos do Warframe completando missões de eventos no jogo.

A colaboração começou em 10 de março e acontecerá até 19 de abril, dando aos jogadores muito tempo para fazer login e obter novos itens, especialmente para os fãs de Warframe.

Estamos felizes em anunciar que teremos uma colaboração com Warframe! 👾



Fique ligado para o conteúdo da colaboração em breve 🤝



🔗 https://t.co/iutkVMAzTS#PUBGMOBILE #Warframe #PUBGMxWarframe pic.twitter.com/w1Vt2aH0fm — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) March 9, 2022

A colaboração será dividida em várias etapas. Neste momento, há um pré-evento limitado de 10 a 23 de março. Durante esse período, haverá desafios especiais para desbloquear vários trajes de Tenno. As duas skins disponíveis por enquanto são a variante Umbra do Excalibur de Warframe e Wukong Prime. Mais tarde, mais skins exclusivas e outros recursos serão lançados com a atualização 1.9.

Nem todos os recursos que acompanham a chegada da versão 1.9 do jogo foram revelados, mas a atualização incluirá mudanças para a ponte Erangel.

Warframe é um popular MMORPG desenvolvido e publicado pela Digital Extremes e lançado em 2013. O jogo tem um cenário futurista de ficção científica no qual os jogadores encarnam um Tenno, uma raça de guerreiros antigos despertados da cristalização para derrotar quatro facções do mal implacáveis com o poder de trajes blindados chamados Warframe.

Os jogadores de PUBG Mobile já podem conferir a primeira parte do evento entrando no jogo e completando missões para ganhar o primeiro conjunto de skins. A próxima atualização, a versão 1.9, está programada para ser lançada em 18 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Raul Rocha no Dot Esports no dia 11 de março.