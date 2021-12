Você pode trocar Pokémon de Brilliant Diamond & Shining Pearl para Sword & Shield?

Trocar com amigos, estranhos ou até mesmo com você mesmo usando outra cópia do jogo é extremamente fácil no Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, mas existem alguns aspectos que os jogadores podem não entender logo de cara.

Isso inclui quais outros jogos são compatíveis com os novos remakes de Sinnoh, uma vez que existem atualmente dois outros títulos Pokémon no Nintendo Switch e outro saindo em menos de três meses. E embora não tenhamos confirmação de como a troca entre jogos funcionará com Pokémon Legends: Arceus, Sword & Shield é outro assunto completamente diferente.

Embora BDSP e SwSh possam ser reproduzidos no Switch e tenham Pokémon, itens e outros recursos incluídos em todos os quatro títulos, não há como trocar Pokémon ou itens diretamente entre os jogos. Isso também se estende a batalhas online e outras ações multijogador, que são limitadas às suas próprias versões.

Isso significa que você não será capaz de se conectar com amigos ou outros jogadores de Sword & Shield usando uma cópia do Brilliant Diamond ou Shiny Pearl para trocar ou batalhar.

Isso não é nenhuma surpresa, considerando que Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Eevee! têm restrições semelhantes, apesar de também estarem no Switch, embora as transferências sejam possíveis através do Pokémon HOME.

Essas limitações de trocas provavelmente têm a ver com o BDSP ter uma Pokédex limitada, apresentando apenas os primeiros 493 Pokémon que estavam disponíveis na época do lançamento de Diamond & Pearl em 2006, semelhante a Let’s Go tendo apenas o 151 original mais alguns extras.

E até que o suporte do HOME para BDSP seja lançado em 2022, atualmente não há como transferir Pokémon compatíveis de um jogo para outro usando o serviço de armazenamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 19 de novembro.