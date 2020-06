Victini confirmado como Pokémon Mítico do Pokémon Go Fest 2020

A Nintendo confirmou que Victini, Pokémon dos tipos Psíquico e Fogo, será o Pokémon Mítico do Pokémon Go Fest deste ano. O evento acontece no final de semana de 25 e 26 de julho, das 10h às 20h locais.

Devido à pandemia de COVID-19, o evento será totalmente online. Os ingressos estão disponíveis na loja do aplicativo, custando o equivalente a 14,99 dólares, mais os impostos e taxas aplicáveis. Por ser um evento inteiramente digital, os treinadores não precisam se preocupar com a possibilidade de os ingressos se esgotarem.

Haverá diversos novos recursos no Pokémon Go Fest 2020, incluindo Salas de Equipe de um Pokémon GO Fest em pessoa, uma área de Desafio Global e muito mais.

Por causa dos protestos recentes contra racismo estrutural e violência policial, parte da renda do evento será doada a instituições de caridade. Um valor mínimo de 5 milhões dos lucros do Go Fest 2020 será doado para financiar projetos de criadores negros de jogos e RA. O resto, para ONGs dos EUA com foco em reconstrução de comunidades locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 17 de junho.