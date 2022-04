Versão 1.5.1.2 de Pokémon UNITE está disponível, inclui novo Holowear, passe de batalha e balanceamento 

Uma grande atualização chegou, com muito para os jogadores conferirem.

A versão 1.5.1.2 do Pokémon UNITE já está disponível, trazendo consigo uma atualização de balanceamento considerável, a Quarta Temporada Ranqueada, o sétimo passe de batalha do jogo, Pokébuki e vários outros conteúdos. Isso também inclui várias novas atualizações visuais, como uma nova tela de carregamento quando você entra no jogo e visuais interativos também.

A quarta temporada ranqueada também está disponível para todos os jogadores, reiniciando ranques dos jogadores para uma classificação mais baixa com base em seu posicionamento final da terceira temporada. Isso também significa novas recompensas da Temporada Ranqueada, incluindo Knight Style: Mamoswine Holowear, um novo conjunto exclusivo de itens de avatar e muito mais para avançar nas classificações.

Imagem via TiMi Studio

O passe de batalha Pokébuki também está disponível, trazendo aos jogadores itens com temas tradicionais japoneses, incluindo o Holowear Estilo Ninja: Charizard, que os jogadores podem obter simplesmente comprando o Passe Premium. Juntamente com outras recompensas, como um conjunto de itens de avatar Pokébuki, Blastoise finalmente recebeu um Holowear Premium, com o Pokébuki Style: Blastoise sendo a recompensa final para este passe de batalha.

Estilo Wanderer: Greninja Premium Holowear também está disponível na loja com um pequeno desconto para comemorar o lançamento da nova temporada. Holowear estilo Ninja e Wanderer adicionais também estarão disponíveis ao longo da temporada, juntamente com outros conjuntos temáticos como Happi, que já está disponível como parte das recompensas do evento Pokébuki.

Como este é um evento estendido que vai até junho, a troca de flores inclui duas páginas de recompensas, sendo as duas maiores opções o Estilo Pokébuki: Eldegoss e Estilo Happi: Trevenant.

As notas da atualização 1.5.1.2 também ajustaram vários Pokémon, fornecendo fortalecimentos muito necessários para alguns como Trevenant e Aegislash, enquanto também reformulavam movimentos para outros como Blissey e Azumarill. Hoopa também foi bastante enfraquecido, juntamente com pequenas mudanças feitas para equilibrar melhor Lucario, Talonflame e alguns outros Pokémon altamente usados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de abril.