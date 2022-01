Vazamento de Pokémon Legends: Arceus mostra que há apenas 180 ataques no jogo

Por ser um mundo semiaberto, o design de Pokémon Legends: Arceus enche a região de Hisui de Pokémon que interagem com seu ambiente. Era óbvio que, com isso, parte do conteúdo seria cortado devido à necessidade de priorizar a criação de novas mecânicas, sistemas e animações.

Cópias antecipadas de Pokémon Legends: Arceus continuam circulando online e mineradores de dados continuam vasculhando os arquivos do jogo, então agora sabemos que só uma parcela dos ataques dos outros jogos de Pokémon estará no título mais novo.

Ao todo, há 850 ataques em Pokémon, contando ataques especiais como os exclusivos dos jogos Let’s Go, os Z-Moves e os ataques G-Max. Dessa lista, 674 foram removidos em Pokémon Legends: Arceus, que recebeu outros 24 inéditos.

Com isso, Pokémon Legends: Arceus terá apenas 180 ataques, todos com animações completamente novas ou refeitas para se encaixar melhor no sistema de batalha e no estilo do jogo. Existe até uma planilha com todos os ataques que ainda podem ser usados e os que foram removidos, além de algumas outras informações, graças ao fórum Smogon.

Mesmo parecendo uma limitação, é improvável que os jogadores percebam essa redução, pois o novo sistema de batalha foi criado para favorecer os ataques que continuam no jogo. Mas não temos como formar completamente uma opinião antes do lançamento oficial do jogo, que será em 28 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de janeiro.