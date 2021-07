Todos os Pokémon Lendários Brilhantes no Dia de Raides do Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 chegou e, com ele, os Pokémon lendários de toda a série estão de volta às Batalhas de Raide ao longo do segundo dia.

O segundo dia de Go Fest concentra-se fortemente em Raides que apresentam alguns dos Pokémon mais poderosos atualmente no jogo. Embora os horários de habitats do dia voltem, eles serão acompanhados por temas de Raide que giram a cada hora e apresentam vários Pokémon Lendários de diferentes tipos. Esses Pokémon Lendários retornando em grandes quantidades marcam a indicação da Niantic ao Pokémon Mítico Hoopa que virá para o Pokémon Go em um futuro próximo.

Todos os Pokémon Lendários dessas Raides que estavam disponíveis em suas formas Brilhantes aparecerão novamente como Brilhantes no segundo dia. Como em Raides normais, não é garantido que Pokémon Lendários sejam Brilhantes, e atualmente não se sabe se as taxas de Brilhante serão aumentadas.

No entanto, o Go Fest não está introduzindo nenhum novo Pokémon Lendário Brilhante, o que deixa muitas criaturas de Sinnoh, Unova e Kalos presas em suas cores normais. Pokémon míticos também não estarão disponíveis em Raides, então as versões Brilhantes deles serão restritas a outros eventos que acontecerão ao longo do ano.

Aqui está uma lista completa dos Pokémon Lendários que podem ser Brilhantes em Raides no segundo dia do Pokémon Go Fest 2021, bem como quando eles aparecerão no horário local:

Hora do Vento, 10h e 14h:

Mewtwo

Ho-Oh

Latias

Latios

Regigigas

Giratina

Cresselia

Virizion

Hora da Lava, 11h e 15h:

Moltres

Entei

Regirock

Groudon

Heatran

Terrakion

Hora do Gelo, 12h e 16h:

Articuno

Suicune

Lugia

Regice

Kyogre

Hora do Trovão, 13h e 17h:

Zapdos

Raikou

Registeel

Rayquaza

Cobalion

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 17 de julho.