Todos os pacotes de uma PokéMoeda em Pokémon Go – Fevereiro 2021

Em fevereiro, a Niantic vai lançar muito conteúdo em Pokémon Go, incluindo alguns bônus que você pode conseguir na loja do jogo ao longo do mês.

Ao longo do mês de fevereiro, quatro pacotes de uma PokéMoeda ficarão disponíveis na loja, cada um com diversos itens úteis para a sua jornada no jogo.

Esses pacotes de uma PokéMoeda serão disponibilizados às segundas-feiras, a partir de 1º de fevereiro. Confira o que você pode encontrar em cada um deles.

1º de fevereiro: pacote com 20 Poké Bolas, um Passe de Reide à Distância e um Radar Rocket.

8 de fevereiro: pacote com oito Incensos, 16 Frutas Frambo e 10 Frutas Caxi.

15 de fevereiro: pacote com um Passe de Reide à Distância, 20 Poké Bolas, 10 Grandes Bolas e cinco Ultra Bolas.

22 de fevereiro: pacote com 20 Poké Bolas, um Passe de Reide à Distância e cinco Incensos.

A maior parte desses pacotes se relaciona aos vários eventos que acontecerão no mês, como a Celebração da Equipe Go Rocket, que começa em 2 de fevereiro. Esse Radar Rocket do primeiro pacote ajudará a completar algumas das Pesquisas Temporárias para ganhar ainda mais recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de janeiro.