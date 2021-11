Todos os locais onde ganhar Pokémon de presente em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Além do seu inicial, a maior parte dos jogos da série Pokémon tem ao menos alguns outros Pokémon que você ganha de personagens não-jogáveis ao longo da sua jornada. Esses Pokémon, geralmente chamados de “Gift Pokémon” (“Pokémon de presente”) em inglês, podem ser desde as espécies que você não encontra nos arredores até as que não são nativas da região, ou até Pokémon Lendários e Míticos que se juntam a você no caminho.

Na verdade, Brilliant Diamond e Shining Pearl têm poucos Pokémon que realmente são presentes, mas você ainda pode conseguir ao menos cinco novos companheiros para o seu time se souber onde procurar — ou se tiver ajuda externa.

Começando cedo, depois de concluir a primeira parte do desafio do Ginásio de Oreburgh City, você deve acabar seguindo para o norte, em direção a Floaroma Town. Esse local estranho e coberto de flores tem muito a oferecer, mas, especificamente em BDSP, ele também tem um presente muito especial para alguns jogadores.

Na área inferior esquerda de Floaroma, um casal idoso estará no meio de algumas das flores coloridas da cidade. Se você tiver arquivos salvos no seu Nintendo Switch de Pokémon Let’s Go, Pikachu ou Let’s Go, Eevee e Pokémon Sword ou Shield, pode conseguir dois Pokémon Míticos.

Com os arquivos de Let’s Go, a mulher idosa dará ao jogador um Mew de nível um. Já os arquivos de Sword e Shield garantem um Jirachi de presente do homem idoso. São dois Pokémon poderosos que você pode conseguir essencialmente de graça se já tiver jogado outros títulos Pokémon. Isso sem contar o ovo de Manaphy, obtido como Mystery Gift por tempo limitado.

Os próximos dois Pokémon são marcas registradas dos Diamond e Pearl originais e ambos envolvem Ovos.

Ao chegar em Hearthome City, logo antes de sair da cidade, converse com um Hiker e ele dará um Ovo a você. Quando o Ovo chocar, sairá dele um Happiny, pré-evolução de Chansey e Blissey, Pokémon defensivos que se encaixam bem em qualquer time — especialmente se você quiser jogar de forma competitiva.

O próximo Ovo fica bem longe de Happiny. É preciso batalhar até chegar nos níveis mais baixos da Iron Island, um centro de treinamento próximo à costa de Canalave City, ao lado de um homem chamado Riley e de seu Lucario. Quando conseguir e derrotar os Team Galactic Grunts que estão fazendo os Pokémon locais ficarem agressivos, você receberá de Riley um Ovo, que, ao chocar, se tornará a pré-evolução de Lucario, Riolu.

São esses os quatro Pokémon que você pode receber de presente antes de concluir a história principal do jogo, mas também há um presente importante que você pode conseguir depois de habilitar a National Pokédex.

Voltando a Hearthome City com a NatDex na mão, você pode visitar Bede em sua casa, perto do Centro Pokémon. Ela dará um Eevee nível cinco, que você pode usar para concluir a NatDex.

