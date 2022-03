Todas as tarefas e recompensas da história de pesquisa especial do Dia Comunitário do Sandshrew: Arenoso e Congelante no Pokémon Go

Apesar de alguns problemas com a venda de ingressos do evento, o Dia Comunitário de Março no Pokémon Go com Sandshrew e Sandshrew de Alola ainda acontece hoje, 13 de março. O evento, que apresenta ambas as variantes regionais do Pokémon Rato, fará com que Sandshrew apareça com mais frequência das 11h às 17h, horário local.

Se você evoluir um Sandshrew para Sandslash durante o evento ou até duas horas depois, o tipo Terrestre aprenderá Talho Noturno. Fazer o mesmo com Sandshrew e Sandslash de Alola fará com que o tipo Aço/Gelo aprenda Garra Sombria.

Todos os jogadores também podem desfrutar de 25 por cento de distância para chocar Ovo quando os Ovos estiverem em Incubadoras durante o período do evento e a duração usual de três horas aumentada para módulos atrair e incensos. Como esperado, uma nova pesquisa de campo exclusiva do evento e uma história de pesquisa especial de R$1,90 chamada Arenoso e Congelante, estão disponíveis. Aqui estão todas as tarefas de pesquisa e recompensas para ambos.

No entanto, se você deseja participar do evento, lembre-se de que alguns usuários ainda estão enfrentando problemas com o tíquete da Pesquisa especial, apesar de erros anteriores com o pagamento no Google Play terem sido resolvidos.

Pesquisa Especial do Dia Comunitário

Arenoso e Congelante página um

Fortaleça Pokémon 10 vezes 15 Poké Bolas

Pegue 15 Sandshrew Encontro com Sandshrew

Faça cinco bons arremessos 20 Doces de Sandshrew



Recompensas: 2.000 Poeira Estelar, encontro com Sandshrew de Alola e uma Incubadora de Ovo.

Arenoso e Congelante página dois

Pegue 15 Sandshrew 30 Doces de Sandshrew

Transfira 10 Pokémon Encontro com Sandshrew de Alola

Evolua três Sandshrew 10 Frutas Caxí



Recompensas: 1.500 PE, um encontro com Sandshrew e um Incenso.

Arenoso e Congelante página três

Faça três ótimos arremessos de bola curva 50 Doces de Sandshrew

Evolua um Sandshrew Uma Pedaço de Estrela

Transfira 10 Pokémon 15 Grandes Bolas



Recompensas: 2.500 PE, um Radar Rocket e 15 Ultra Bolas.

Arenoso e Congelante página quatro

Resgatar recompensa Duas Frutas Caxí Prateada

Resgatar recompensa Encontro Sandslash

Resgatar recompensa 3.500 PE



Recompensas: 3.000 Poeira Estelar, encontro com Sandslash de Alola e dois Doces Raros.

Pesquisa de campo exclusiva do evento

Pegue três Sandshrew Encontro com Sandshrew Encontro com Sandshrew de Alola Cinco Grandes Bolas Uma fruta Frambo Dourada Duas Ultra Bolas Duas Frutas Caxí 500 Poeira Estelar

Gire cinco Poké Paradas ou Ginásios 600 Poeira Estelar

Caminhe 1km Encontro com Sandshrew Encontro com Sandshrew de Alola Cinco Grandes Bolas Uma fruta Frambo Dourada Duas Ultra Bolas 500 Poeira Estelar



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 12 de março.