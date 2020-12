Todas as novidades da Estação de Celebrações de Pokémon Go

O jogo ficará mais diferente com as estações.

A primeira estação de Pokémon Go começa em 1º de dezembro com o evento da Estação de Celebrações, segundo a Niantic. Essa novidade já tinha sido anunciada há duas semanas, mas a Niantic agora deu mais detalhes do que vai mudar.

Você vai encontrar várias mudanças com a chegada das estações e com o evento Estação de Celebrações. A estação será de 1º de dezembro a 1º de março e será diferente dependendo do hemisfério onde você estiver.

No Hemisfério Norte, Sandshrew de Alola, Vulpix de Alola, Seel, Lapras, Teddiursa e Deerling Inverno estão entre os que aparecerão com mais frequência durante esta estação. Growlithe, Shuckle, Electrike, Burmy, Darumaka e Deerling Verão aparecerão com mais frequência no Hemisfério Sul.

Durante esta primeira estação, os treinadores poderão participar de uma série de eventos do jogo que celebram várias regiões do mundo de Pokémon, incluindo Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova e Kalos.

Pokémon diferentes serão chocados nos Ovos. Seel, Aron e Elgyem não serão mais chocados, enquanto Growlithe e Wingull passam a aparecer nos ovos de 2km e Baltoy e Ducklett nos de 5km. Shinx, e não Ducklett, aparecerá nos ovos de 5km que você recebe pela Sincronização de Aventura.



Algumas Megaevoluções também não farão parte das Megarreides em dezembro. Mega Charizard X, Mega Gengar e Mega Abomasnow serão os únicos Pokémon a aparecerem nas Megarreides no mês. Tente Megaevoluir seu Charizard na primeira metade de dezembro, quando Mega Charizard X será mais poderoso.

Novos eventos a caminho

As Estações são parte da atualização Go Beyond, mas a Niantic também marcou alguns eventos, como o Dia Comunitário de Dezembro e o evento Celebração de Kalos, para dezembro.

O Dia Comunitário de Dezembro acontece em dois dias: 12 e 13 de dezembro. Serão diferentes Pokémon de Dias Comunitários anteriores, de 2019 e 2020.

O evento Celebração de Kalos acontecerá de 2 a 8 de dezembro. Os Pokémon descobertos originalmente na região de Kalos aparecerão na natureza, nos ovos e nas reides pela primeira vez. O evento também inclui uma Pesquisa de Campo e uma Pesquisa Limitada exclusivas.

Segundo a Niantic, mais eventos de inverno e fim de ano serão adicionados em breve. Você também poderá ver eventos específicos para o hemisfério sul aqui no Brasil, já que as estações mudam. Os eventos exclusivos devem ter rotações pelas regiões para que todos possam participar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 30 de novembro.