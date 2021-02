Todas as missões e recompensas da Pesquisa Especial do evento de Ano Novo Lunar em Pokémon Go

Para comemorar o Ano Novo Lunar, está no ar um novo evento de Pokémon Go com muito conteúdo novo, aumento no alcance de troca e o lançamento de Mega Gyarados.

Além dos aumentos de frequência e mudanças na rotação de reides e ovos, que são de praxe em todo evento de Pokémon Go, você ainda pode aproveitar a chegada do Ano do Boi completando Pesquisas Especiais que vão preparar você para domar a Megaevolução dos tipos Água e Sombrio.

Você não terá problemas para completar as missões da Pesquisa Diária, já que a maior parte delas envolve capturar Pokémon do tipo Fogo e enviar Presentes para os seus amigos. Se quiser participar da festa, confira todas as missões que você pode completar no evento de Ano Novo Lunar 2021 e as recompensas de cada uma delas.

Pesquisa do Dia

Ano Novo Lunar 2021 – página um

Transfira 12 Pokémon 10 Poké Bolas

Capture sete Pokémon do tipo Fogo Encontre um Charmander

Envie um Presente a um Amigo Encontre um Goldeen



Recompensas finais: Encontre um Miltank, 1.000 de EXP, 20 Megaenergias de Gyarados

Ano Novo Lunar 2021 – página dois

Fortaleça seus Pokémon 12 vezes Cinco Frutas Frambo

Evolua três Pokémon do tipo Fogo Encontre um Torchic

Envie três Presentes para Amigos Encontre um Magikarp



Recompensas finais: Encontre um Tauros, 1.000 de EXP, 30 Megaenergias de Gyarados

Ano Novo Lunar 2021 – página três

Use 12 Frutas para ajudar a capturar Pokémon 10 Poké Bolas

Capture 15 Pokémon do tipo Fogo Encontre um Tepig

Envie cinco Presentes para Amigos Encontre um Seaking



Recompensas finais: Encontre um Miltank, 1.000 de EXP, 50 Megaenergias de Gyarados

Ano Novo Lunar 2021 – página quatro

Jogue 12 Ótimas Bolas Curvas Três Frutas Caxi

Capture 20 Pokémon do tipo Fogo Encontre um Darumaka

Envie sete Presentes para Amigos Encontre um Meditite



Recompensas finais: Encontre um Tauros, 1.500 de EXP, 100 Megaenergias de Gyarados

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.