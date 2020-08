Scraggy e Venipede são os destaques da Descoberta Extraordinária e Pokémon em destaque de agosto em Pokémon Go

Agosto chegou e a Niantic compartilhou o novo conteúdo que os jogadores podem encontrar em Pokémon Go nas próximas semanas.

A partir de 1º de agosto, as tarefas semanais da Descoberta Extraordinária dão a chance de capturar o Pokémon Perda, Scraggy, segundo anúncio da Niantic.

Scraggy pode não ser tão raro quanto Larvitar, mas sua evolução, Scrafty, ainda é bem forte, sendo um Pokémon dos tipos Lutador e Sombrio. Você pode encontrar um Scraggy brilhante se tiver sorte.

Tudo que você precisa fazer é completar sete dias de desafios de pesquisa seguidos e obter o selo todos os dias. Na sequência de sete dias, você tem um encontro garantido com um Scraggy.

Além de Scraggy, a Niantic também divulgou a Hora do Pokémon em Destaque de agosto, que acontece às 18h locais toda terça-feira.

4 de agosto: Horsea e Doce em dobro ao capturar Pokémon

11 de agosto: Sableye e Doce em dobro ao transferir Pokémon

18 de agosto: Venipede e PE em dobro ao evoluir Pokémon

25 de agosto: Geodude e Poeira Estelar em dobro ao capturar Pokémon

Você também terá três semanas do Ultradesbloqueio diferentes, desbloqueadas pelos jogadores que completaram os mais de 24 desafios globais da Pokémon Go Fest 2020. São semanas de conteúdo bônus, com diferentes temas e encontros.

Semana do Dragão: 31 de julho a 7 de agosto

Semana do Enigma: 7 a 14 de agosto

Semana do Unova: 14 a 21 de agosto

Um evento para compensar os habitats da Go Fest, que foram retirados do ar por problemas técnicos, também está marcado para 16 de agosto, então não deve faltar conteúdo para aproveitar ao longo do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de julho.