Evento de compensação da Pokémon Go Fest 2020 está marcado para 16 de agosto

Algumas dificuldades técnicas afetaram a Pokémon Go Fest 2020, no mês passado, fazendo com que a Niantic fosse obrigada a tirar do ar alguns recursos, como rotações que faziam diferentes Pokémon aparecerem a cada hora.

Depois de fazer a mudança, os desenvolvedores anunciaram que haveria um evento de compensação no futuro, para cobrir o que teve problemas. O evento habitat agora está marcado para durar três horas em 16 de agosto, e estará disponível para todos os jogadores que adquiriram ingressos da Pokémon Go Fest 2020.

Todos os Pokémon que estavam nos habitats de Fogo, Água e Amizade vão aparecer na natureza ao longo do dia. Os habitats de Planta e Batalha não enfrentaram tantos problemas, então eles não farão parte do evento de compensação.

O Incenso será mais eficaz para atrair os Pokémon em destaque, e certos Pokémon em destaque só vão aparecer quando forem atraídos pelo Incenso. Haverá uma caixa gratuita especial com dois Incensos e dois Passes de Reide Remotos, mas não se sabe se ela será exclusiva para os que tiverem ingressos.

Os presentes abertos durante o evento podem conter Doces Raros e os Incensos ativados durante o evento vão durar uma hora.

Confira os horários de cada habitat, no seu fuso local:

Fogo: 11h

Água: 12h

Amizade: 13h

O evento também acontece durante a Semana do Unova do Ultradesbloqueio, então pode esperar alguns encontros especiais mesmo que não tenha participado da Go Fest.

